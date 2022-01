Covid: nelle Marche altri 4.890 casi e 10 decessi in un giorno

2' di lettura

28/01/2022 - Sono 4.890 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 10 i decessi.

In un giorno nelle Marche sono stati testati 15.128 tamponi: 12.982 nel percorso diagnostico e 2.146 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 4.890, con un tasso di positività del 37,7%. Questa la divisione dei casi per provincia: 573 in quella di Ascoli Piceno, 1.083 Pesaro-Urbino, 983 Macerata, 1.468 Ancona, 581 Fermo e 202 fuori regione.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, è in aumento il numero di malati Covid ricoverati negli ospedali marchigiani: 361 (+3). Di questi, 57 (=) sono in terapia intensiva.

Grazie ai dati diffusi dall'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, sappiamo ora quali sono i numeri dei malati, dei ricoveri ordinari e dei ricoveri in terapia intensiva divisi per vaccinati e non vaccinati.

I ricoverati in area medica sono per il 68% non vaccinati: per loro, in base alle platee, il tasso di rischio è 2,1 volte superiore di quelli vaccinati.

I ricoverati in terapia intensiva sono per il 73% non vaccinati: per questi il tasso di rischio è di 11,6 volte superiore dei vaccinati.

Nelle ultime 24 ore sono registrati 10 decessi per Covid-19. Le vittime sono una 92enne di Fermo, un 80enne di Porto Sant'Elpidio, un 62enne di Montefano, una 83enne di Santa Vittoria in Matenano, un 76enne di Falconara, una 82enne di Loreto, un 71enne di Mogliano, una 60enne di Porto Recanati, un 88enne di Potenza Picena, una 94enne di Pesaro. Salgono così a 3.405 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.

