"Come tu ti vuoi” seconda stagione… un ritorno spumeggiante!

28/01/2022 - Tanta attesa per la prima puntata del reality show made in marche “Come tu ti vuoi” andata in onda sabato scorso. Stasera (sabato 29 gennaio) il salone di Daniela Curzi aprirà nuovamente le sue porte con la seconda delle sei puntate della nuova stagione!

“Anche questa volta l’emozione si è fatta sentire” ci racconta Daniela Curzi “io e le ragazze eravamo pronte a ripartire con il programma, ma come si può ben comprendere, ‘la prima’ crea sempre un po’ d’ansia positiva! E poi tutti aspettavano Jonathan, che ha creato ovviamente tanta aspettativa!”

Molti i sostenitori del programma, che lo seguono non solo dalle Marche sul canale 11 di Tvrs, ma anche in diretta streaming da tutta Italia e da molte nazioni d’Europa e addirittura dagli Stati Uniti.

“C’era davvero una bella fibrillazione per la prima puntata” spiega Giuseppe Filloramo, autore del programma e direttore artistico delle Relife Servizi Events, produzione esecutiva del format “la prima stagione era andata benissimo, e avevamo riscosso un bel successo, quindi speravamo davvero in un ritorno altrettanto fortunato… e la prima messa in onda ci ha dato risposta! In questa nuova edizione ci siamo concentrati molto sui protagonisti, le loro storie, dentro e fuori il salone; Daniela e il suo staff non si risparmieranno nel raccontarci la loro vita, professionale e non… fatta di incontri, storie, sfide e divertimento… grazie anche alla presenza di Jonathan!”

Jonathan Kashanian, il conduttore di questa nuova edizione, già apprezzato per le sue partecipazioni ad altri format nazionali, non ha deluso le aspettative del pubblico.

La sua conduzione è come sempre brillante, simpatica ed elegantemente ironica.

Davvero un valore aggiunto per un programma che aveva già ricevuto moltissimi consensi.

Come tu ti vuoi è patrocinato dal Comune di Corinaldo, ed è un vero contenitore di intrattenimento, pieno di luoghi, persone e personaggi.

Cosa succederà questa volta nel salone di Daniela Curzi?

Basta sintonizzarsi sabato sera alle 20:50 sul canale 11 e lo scopriremo!

La regia è di Michele Magliola.