Urbino: Gola del Furlo, incontro tecnico tra Regione ed Enel Green Power per la definizione del Protocollo d'Intesa

26/01/2022 - Questa mattina si è svolto un incontro tecnico tra Regione Marche, con il Servizio Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, ed Enel Green Power per la definizione del Protocollo d’Intesa per “Interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante la ex SS Flaminia n. 3, in località Gola del Furlo nel Comune di Fermignano”.

“L’incontro era necessario per accordarsi su alcune specificità contenute nel documento che sarà poi firmato da Regione, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fermignano, Unione Montana Alta Valle del Metauro ed Enel - ha spiegato l’assessore alla Difesa del Suolo Stefano Aguzzi - Dopo la firma si potrà procedere con l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della strada del Furlo e la rimozione del masso pericolante. Ci siamo accordati su ogni particolare e il documento sarà condiviso tra i vari enti: il protocollo definitivo dovrà essere portato all’approvazione della giunta regionale e io auspico che si possa fare già lunedì prossimo.



Successivamente la Provincia dovrà convocare la Conferenza dei servizi per l’acquisizione di tutti i pareri necessari e credo che occorreranno al massimo un paio di settimane di tempo per poter procedere. Nel frattempo Enel Green Power ha garantito la sua disponibilità ad iniziare i lavori immediatamente, avendo già individuato la ditta. Ritengo quindi che questo iter si possa concludere entro febbraio ma voglio sperare anche prima: i lavori dureranno al massimo 4 mesi e di conseguenza si confida di terminare l’intervento per la messa in sicurezza entro il mese di maggio. In questo modo la strada tornerà fruibile già da inizio estate, in modo che anche gli esercizi commerciali possano finalmente riprendere le loro attività”.