Simone Baldelli (Commissione consumatori): “Fare chiarezza su bollette anomale nelle zone colpite dal terremoto”

1' di lettura

26/01/2022 - “La stampa locale riporta casi di strane bollette inviate ad utenti di alcune zone delle Marche colpite dal terremoto. Credo sia necessario fare al più presto chiarezza su queste fatturazioni, anche alla luce della stratificazione delle norme e delle agevolazioni che si sono succedute nel corso degli anni, per evitare polemiche, equivoci o errori, specie in un contesto segnato da una calamità così grave”.

Lo scrive su Facebook Simone Baldelli, deputato e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

“A tal proposito in questi ultimi giorni ho preso contatto con l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che sta monitorando la situazione e acquisendo informazioni dallo Sportello per il consumatore, gestito dalla stessa Arera in collaborazione con Acquirente Unico Spa. Ciò che è pacifico, e che va verificato, è che le fatturazioni non debbano riguardare consumi presunti, ma riferirsi sempre a consumi effettivi. Inoltre, proprio in questi giorni, Arera sta predisponendo la delibera per rendere effettiva la proroga di un anno, contenuta nella legge di bilancio, delle agevolazioni su tariffe, costi fissi e oneri di sistema di luce, gas e acqua per le abitazioni inagibili e per le zone rosse” – ha concluso Baldelli.