Ginnastica artistica: il CSI Marche organizza un corso di formazione online per giudici

2' di lettura

26/01/2022 - Nonostante l’evolversi della pandemia, le attività del Centro Sportivo Italiano vanno avanti nel pieno rispetto dei protocolli anticontagio e delle normative nazionali, e proprio per questo c’è bisogno non solo di atleti ma anche di organi giudicanti.

In vista delle prossime gare Regionali e Nazionali, il Comitato Regionale CSI Marche ha quindi deciso di investire nella formazione di nuovi Giudici di Ginnastica Artistica GAF organizzando un corso di formazione interamente online, per venire incontro alle esigenze di prevenzione dal contagio da Covid-19 ma anche per mettersi a disposizione delle Società Sportive di altre Regioni che avessero la stessa esigenza.

Si partirà giovedì 24 febbraio con 2 ore serali che saranno riproposte anche venerdì 25; il weekend invece vedrà 2 giornate full time, dalle 9:00 alle 18:00 (con relativi coffee break e pausa pranzo), che impegneranno i partecipanti per un totale di 20 ore. Successivamente, sempre online, si svolgeranno anche gli esami di abilitazione.

L’elevatissima qualità del corso è testimoniata dalla docente individuata: si tratta della Prof.ssa Anna Pappalardo, Responsabile Giuria della Commissione Nazionale CSI.

Il Presidente Regionale CSI Marche Giacomo Mattioli illustra così questo appuntamento: “Dall’inizio del mio mandato, insieme al nuovo Consiglio Regionale, ci siamo dati l’obiettivo di offrire a tutti i Comitati Provinciali una formazione omogenea a 360° garantendo uniformità di contenuti, accessibilità e fruizione, mettendo in rete le singole richieste per garantire un accrescimento costante e proporzionale di tutti i Comitati. Svolgendo l’intero corso online potremo inoltre annullare le distanze creando un momento formativo unico a livello di Centro Italia e anche oltre, dato che a questo corso oltre ai partecipanti del nostro territorio abbiamo già iscritti anche da Toscana, Veneto e Sicilia (e confidiamo che altri si aggiungeranno)”.

Il costo del corso è di 50 e per tesserati CSI, mentre per i non tesserati è di 75 €.

Per informazioni: formazione@csimarche.it

In allegato la locandina e in PDF il programma.