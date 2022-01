Elezioni del Presidente della Repubblica: fumata nera. Mangialardi, "Ho votato scheda bianca"

2' di lettura

24/01/2022 - Nulla di fatto, come per altro ipotizzato alla vigilia del voto, il primo giorno di votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica.

Senatori, deputati e delegati delle Regioni hanno partecipato al voto in una atmosfera mai verificatasi prima, caratterizzata dalle nuove norme anti Covid. Ingressi contingentati in aula e voto all'esterno per i positivi. Il primo giorno di votazioni non è stato raggiunto il quorum. Le schede bianche sono state 672, le schede nulle 49, le schede disperse 88; 36 voti sono invece andati a Paolo Maddalena, il candidato degli ex M5s, mentre 16 a Sergio Mattarella. Tra gli altri 7 grandi elettori hanno scelto Berlusconi, 9 Cartabia, 6 Bossi. Due voti per Amato, Casellati, Conte, Giorgetti.