Pesaro: Benedizione degli animali in piazza per la festa di Sant'Antonio [LE FOTO]

23/01/2022 - Si è svolta questa mattina in Piazza del Popolo a Pesaro la tradizionale “Benedizione degli animali” in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia è tornata il piazza la manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Giacche Verdi. Complice il bel tempo, in tanti sono giunti in con i loro animali per ricevere la benedizione di Padre Aldo del convento di San Giovanni.



Cani, gatti, asini e gli immancabili cavalli che, con i loro cavalieri, hanno sfilato dal parco Miralfiore per le vie del centro storico fino all’arrivo in Piazza del Popolo.



"Dopo due anni ci ritroviamo - commenta Luca Antonio Bezziccheri, presidente delle Giacche Verdi Pesaro- speriamo sia di buon auspicio per tutti. Questa è diventata una manifestazione a livello nazionale, ci hanno chiamato dal Veneto e dalla Toscana. Per i prossimi anni dobbiamo fare qualcosa di importante. Volevo ringraziare il Comune di Pesaro, Prefettura e Questura che ci hanno concesso di svolgere la manifestazione. Grazie anche a Marche Multiservizi che ha messo a disposizione un operatore e una spazzatrice per bonificare subito l'area"



Tra i presenti anche l'assessore Belloni con l'inseparabile compagno a quattro zampe Sole: "Dopo due anni che non si svolgeva questa manifestazione abbiamo avuto il premio di una bella giornata con tanti amanti degli animali. E' un momento bello per grandi e piccini. I nostri animali ci hanno dato un grande aiuto in questi due anni di pandemia, ci hanno fatto compagnia e aiutato nei momenti di difficoltà, grazie alle Giacche Verdi e ai frati di San Giovanni abbiamo dedicato una mezza giornata a loro".



Soddisfatta anche l'assessora Morotti: "Una bella manifestazione, ringrazio le Giacche Verdi, un momento importante anche per sensibilizzare sul tema degli animali e sulla loro cura. Siamo molto soddisfatti e speriamo si possa ripetere negli anni a venire".



