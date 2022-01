Falconara: ruba in tre supermercati, arrestato ladro seriale

1' di lettura

22/01/2022 - Nel giro di poche ore ruba in tre supermercati della città: giovane ladro seriale arrestato dai carabinieri di Falconara Marittima

In manette è finito un ragazzo di 23 anni originario della Romania. L'arresto è scattato nel pomeriggio di venerdì nel corso dei consueti controlli del territorio operati dai carabinieri della Tenenza di Falconara. I militari hanno notato il giovane mentre discuteva con il personale di un supermercato del centro: al 23enne veniva contestato di aver intascato un gel disinfettante, che ha poi pagato. L'agitazione mostrata dal giovane ha indotto i militari a far scattare un controllo più approfondito: il ragazzo è stato identificato e perquisito, così come la sua auto, risultata noleggiata in Abruzzo.

All'interno del baule posteriore i militari hanno trovato decine di deodoranti di marca, paste adesive per dentiere, gel igienizzanti e oltre un centinaio di testine di ricambio per spazzolini elettrici. Tutta merce di cui il ragazzo non è stato in grado di dimostrare l’acquisto. Dagli accertamenti svolti è emerso che il giovane poco prima aveva razziato altri due supermercati della città. Il 23enne, che vanta numerosi precedenti per furto commessi a cavallo tra l’Abruzzo, dove risiede, e le Marche, è stato quindi arrestato. Dalla perquisizione sono spuntate nel suo portafoglio anche quattro diverse carte Postepay per l’accredito del reddito di cittadinanza, circostanza quest’ultima, tuttora in corso di accertamento.

Tutta la merce rubata, dal valore totale di 630 euro, è stata restituita ai tre supermercati derubati. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare agli arresti domiciliari nella sua residenza di Pescara.