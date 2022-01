Civitanova: Col monopattino in superstrada, 21enne fermato e multato nell'area di servizio

3' di lettura

21/01/2022 - In monopattino sulla superstrada. Dopo le auto contromano, uomini a piedi e in bicicletta, mancava giusto l’ultima moda. Un 21enne è stato fermato ieri sera, intorno alle 19.45, all’interno dell’area di servizio Civitanova Nord dopo che molti automobilisti avevano segnalato la presenza di una persona in monopattino nel tratto tra le uscite di Civitanova zona industriale e Montecosaro.

Nelle ore seguenti la pagina Instagram Dubbing Marche ha poi pubblicato un video dell’arrivo del giovane a bordo del mezzo alla stazione di servizio. Si vede chiaramente il ragazzo, bardato di giaccone lungo e cuffia, entrare all’interno del distributore di carburanti e sfrecciare come nulla fosse. Ma la sua “bravata” non è durata molto: è stato infatti raggiunto da un’auto di carabinieri in borghese, che lo ha multato.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.