Proposta di legge di Udc sul diritto al divertimento in sicurezza

20/01/2022 - Presentata in Consiglio Regionale da Dino Latini, capogruppo UdC Popolari Marche, primo firmatario, unitamente ai presidenti di tutti i gruppi consiliari, una proposta di legge alle Camere concernente delle disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche e altri locali assimilati.

“Questa proposta di legge – afferma il consigliere Dino Latini – maturata in seguito a diversi incontri con il Comitato Genitori Uniti (Cogeu) nato in seguito ai tragici eventi dell’8 dicembre 2018, mira ad introdurre nella legislazione nazionale due novità nel campo del divertimento in sicurezza: la prima, prevista dall’articolo 1, prescrive per i locali di intrattenimento, le sale da ballo, le discoteche e gli altri locali assimilati l’obbligo della stipula da parte dei gestori di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, con oggetto il garantire la responsabilità per danni sia se verificati all’interno dei locali sia nelle loro pertinenze”.



L’obbiettivo di questa norma è di elevare il livello ordinario di protezione assicurativa e di indurre di conseguenza i gestori ad assumere tutte le iniziative atte a prevenire qualsiasi incidente oltre le normali procedure già previste. “L’articolo 2 – conclude Latini - introduce l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza da celebrarsi l’8 dicembre di ogni anno come già avviene nella nostra regione.” Infatti lo scorso 3 agosto 2021 l’Assemblea Legislativa delle Marche approvava all’unanimità la legge n.35 per l’istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza presentata da tutti i presidenti di gruppo, da celebrarsi l’8 dicembre in ricordo delle vittime della tragedia di Corinaldo del 2018 dove persero la vita sei persone.