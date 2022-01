Le Marche verso la zona arancione: Acquaroli, "Il cambio di fascia possibile già dal 24 gennaio"

2' di lettura

20/01/2022 - Le Marche si avvicinano sempre di più alla zona arancione. Il cambio di colore è previsto per il 24 gennaio o al massimo per il 31 gennaio. La conferma arriva dallo stesso Governatore delle Marche Francesco Acquaroli.

Il peggioramento progressivo e costante di tutti gli indici dei livelli di allerta porta le Marche in una fascia di richio più elevata. Venerdì, nella consueta riunione settimanale con le Regioni, il Cts si esprimerà in merito. Intanto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli lascia poco spazio ai dubbi: "La zona arancione ormai è inevitabile, si tratta solo di sapere se dal 24 o dal 31 gennaio", ha commentato a margine del Consiglio Regionale dell'altro giorno.



I numeri della pandemia nella regione sono ormai fuori controllo, sono saltati tutti i tracciamenti e aumentano ricoveri e terapie intensive. Il tasso di incidenza è di 2.549 ogni 100 mila abitanti.



Nel caso in cui le Marche dovessero passare in zona arancione, le regole diventerebbero di fatto più stringenti solo per i non vaccinati e riguardano anche gli spostamenti. Alla luce degli ultimi Decreti Legge, ecco cosa si può fare e cosa no in zona arancione:

- Chi è in possesso del Super Green Pass (ottenuto tramite vaccinazione o guarigione dal Covid entro sei mesi) dovrà solo rispettare il distanziamento e indossare la mascherina anche all’aperto e può spostarsi liberamente.



- Chi non è vaccinato o guarito dal Covid invece può spostarsi fuori dal proprio comune di residenza o dalla Regione solo per motivi di lavoro, salute e necessità e comunque dovrà essere munito di autocertificazione. Per spostarsi per altri motivi al di fuori dal proprio comune o Regione serve almeno il Green Pass Base (dunque valido anche con tampone ma solo per 48 ore). Per chi non ha il super green pass è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.