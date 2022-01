Camerino: La quinta tappa della Tirreno Adriatico partirà da Fermo

4' di lettura

20/01/2022 - C'è di nuovo il maceratese tra le zone protagoniste della nuova edizione della Tirreno Adriatico che si correrà dal 7 al 13 marzo 2022.

La prima tappa (7 marzo) con classica partenza a Lido di Camaiore sarà una crono con protagonista proprio la città toscana. La seconda tappa (8 marzo) partirà da Camaiore e si concluderà dopo 219 km a Sovicille, mentre la terza tappa (9 marzo) è la Murlo-Terni (170 km).

Dallo splendido contesto delle cascate delle Marmore prenderà via la quarta tappa (202 km, 10 marzo) che si concluderà a Bellante. Da qui, venerdì 11 marzo, ci si sposterà a Sefro nell'entroterra maceratese per la quinta tappa, con 155 km tra le colline maceratesi fino a Fermo. La carovana attraverserà le città e le località di Castelraimondo, San Severino Marche, Cingoli, Treia, Pollenza, Sforzacosta, Piediripa, Monte San Giusto, Montegranaro, Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, Lido di Fermo, Capodarco e infine Fermo.

A seguire sesta tappa, 12 marzo, con le Marche sempre protagoniste con partenza da Apecchio e arrivo a Carpegna (213 km). Ultima tappa (13 marzo) con un percorso ad anello con partenza ed arrivo a San Benedetto dopo 159 km tra riviera delle Palme e ascolano.

La competizione è stata presentata, a livello nazionale, con una video conferenza organizzata da Rcs Sport, da Palazzo Li Madou della Regione Marche (Ancona). Erano presenti in sala l’assessore al Bilancio delle Marche Guido Castelli e dello Sport Giorgia Latini, insieme a Mauro Vegni (direttore ciclismo Rcs Sport) e Stefano Allocchio (direttore di corsa Rcs Sport). In collegamento sono intervenuti il presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni, il commissario tecnico della nazionale italiana ciclismo Daniele Bennati, i sindaci delle città di tappa (Lido di Camaiore, Sovicille, Murlo, Terni, Bellante, Sefro, Fermo, Apecchio, Carpegna, San Benedetto del Tronto).



Nel suo saluto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha parlato della corsa come di un “appuntamento fisso e imperdibile del calendario ciclistico internazionale. La Corsa dei Due Mari attraverserà l’entroterra marchigiano percorrendo luoghi e scenari incantevoli. Sarà un bel biglietto da visita per la nostra regione che punta anche sullo Sport per promuovere le proprie bellezze e peculiarità. Le aree interne delle Marche sono uno scrigno di tesori e suggestioni che la competizione saprà apprezzare e valorizzare, contribuendo a rilanciarne la vitalità”.



L’assessore Latini ha parlato dello Sport come di “un grande volano di crescita per le Marche. Sport e turismo rappresentano un binomio vincente come evidenziato dalla scelta del testimonial Roberto Mancini, CT della nazionale di calcio. Con questo evento apriamo la stagione del ciclismo, offrendo l’occasione di scoprire le bellezze del nostro territorio”.



L’assessore Castelli ha sottolineato come la volontà della Regione di puntare “ancora una volta sulla Tirreno Adriatico, rafforza la strategia di porre le Marche tra i luoghi ideali da scoprire sulle due ruote. L’arrivo di domenica colloca le tappe marchigiane nel week end, assicurando grande visibilità alla promozione della nostra regione”.



Mauro Vegni ha parlato della conclusione domenicale della corsa come di “una novità assoluta, non solo per la visibilità delle Marche, ma per il prestigio della corsa stessa che assume una nuova prospettiva e maggiore interesse. Con la 57a edizione torniamo un po’ al passato: meno tappe di montagna, ma con un ritorno ai Muri che hanno fatto la storia di questa corsa. Non troppo lunghi, con pendenze normali e una sequenza tale da consentire di rimanere sulle gambe, rendendo la tappa di San Benedetto del Tronto non una passerella conclusiva, ma potenzialmente decisiva per la vittoria finale, come è già accaduto in passato”.



Il CT Daniele Bennati ha parlato di un percorso “che mi piace molto. Si preannuncia una manifestazione spettacolare che offrirà spunti interessanti per valutare gli atleti”. Anche il presidente della Federazione ciclistica Cordiano Dagnoni ha parlato di “una manifestazione di altissimo livello che evidenzierà i risultati della preparazione invernale in vista della classicissima Milano Sanremo”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.