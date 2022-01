Rossi (Civici Marche): interrogazione su bilanci Consorzio di Bonifica e sospensione tassa nelle zone terremotate

2' di lettura

19/01/2022 - Il Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata concernente il buget di previsione dell’ esercizio 2022 del Consorzio di Bonifica, a seguito di alcuni aspetti evidenziati dagli uffici regionali.

"Il documento dell’ufficio regionale a cui ho fatto riferimento, basato sull’attività di vigilanza che la Regione attua sul Consorzio di Bonifica, ha evidenzia molti aspetti ambigui ai quali il Consorzio stesso deve dare ancora spiegazioni al di là della risposta che lo stesso Ente ha dato all’Assessorato e che mi è stata poi riferita in Consiglio", dichiara Rossi. "Ho chiesto quindi, in replica alla mia interrogazione, che la Giunta valuti bene gli aspetti insiti in questa lettera dirigenziale, come già evidenziavo con missiva del 14 dicembre dove, tra l’altro, avevo sottolineato la necessità di una temporanea sospensione ed congelamento di eventuali nuove assunzioni da parte del Consorzio”.

"Ho voluto inoltre ribadire l’assurdità dell’ invio delle cartelle esattoriali e dei bollettini ai residenti nei comuni terremotati, un atto ignobile da parte del Consorzio di Bonifica su cui la Regione dovrebbe intervenire. Anche questo aspetto - continua Rossi - fu evidenziato dal sottoscritto con una missiva del 16 Dicembre alla Giunta e dava seguito anche alle giuste proteste dei sindaci del cratere e di alcune sigle sindacali come l’Ugl”.

"Al termine del mio intervento ho chiesto ai colleghi consiglieri di seguire con attenzione e sostenere la mia proposta di legge di riforma del Consorzio di Bonifica che da giovedì riprende il suo iter in Commissione con diverse audizioni. Bisogna riformare il Consorzio di Bonifica - conclude l'esponente dei Civici Marche - ed abolire la tassa così come concepita: è un punto programmatico di questa maggioranza che bisogna assolutamente portare avanti”.