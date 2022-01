Senigallia: Coronavirus: a Senigallia e dintorni il picco è passato, gli attualmente positivi sono finalmente in calo

4' di lettura

18/01/2022 - Sette giorni fa gli attualmente positivi erano più di 2.100 tra Senigallia e i comuni dell'entroterra, con una media di 2,37 ogni 100 abitanti. Oggi i casi sono scesi a 1.750 ovvero 1,97ogni 100 abitanti. Nella stessa settimana i casi nella Regione Marche sono aumentati e la media regionale è salita a 1,12 casi ogni 100 abitanti.

La situazione nel nostro territorio quindi continua ad essere peggiore che nel resto della Regione, ma non nella misura di sette giorni fa e soprattutto ora abbiamo un trend in discesa.

La settimana scorsa tutti i comuni del territorio ha avuto una media più alta di quella della Regione, oggi invece Barbara e Castelleone di Suasa hanno una media più bassa.

Gli unici due comuni che non presentano un calo dei casi attualmente positivi sono Montemarciano, in leggera crescita e Belvedere Ostrense che presenta gli stessi casi di sette giorni fa. Ma il trend in discesa è arrivato anche in questi due comuni, solamente è arrivato qualche giorno dopo.

Non dimentichiamo infine che il numero dei casi non si trasforma più in ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi come poco tempo fa. Grazie ai vaccini e alla variante Omicron per molte persone il contagio è asintomatico o procura sintomi molto lievi. Questa non è una scusa per non vaccinarsi o non vaccinare i propri figli. Chi non lo avesse ancora fatto può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.



Casi totali

Comuni 18/1/22 11/1/22 4/1/22 28/12/21 21/12/21 14/12/21 7/12/21 Senigallia 934 1.125 793 587 541 496 355 Montemarciano 201 194 102 84 69 58 32 Ostra 146 167 107 84 27 29 26 Trecastelli 141 194 147 65 39 26 20 Corinaldo 85 121 92 66 45 15 8 Arcevia 78 83 60 39 45 28 15 Serra de' Conti 65 71 39 22 16 14 10 Ostra Vetere 45 74 56 36 26 17 6 Belvedere O. 25 25 16 6 5 4* 4* Castelleone 15 30 21 14 9 8 5 Barbara 13 21 9 4* 5 5 5 TOTALE 1.748 2.105 1.442 1.007 712 700 486

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".



Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 18/1/22 11/1/22 4/1/22 28/12/21 21/12/21 14/12/21 7/12/21 Ostra 22,54 25,78 16,52 12,97 4,17 4,48 4,01 Senigallia 21,14 25,46 17,95 13,29 12,24 11,23 8,03 Montemarciano 20,55 19,83 10,43 8,59 7,05 5,93 3,27 MEDIA 19,65 23,66 16,21 11,32 9,29 7,87 5,46 Trecastelli 18,87 25,97 19,68 8,70 5,22 3,48 2,68 Arcevia 17,95 19,10 13,81 8,98 10,36 6,44 3,45 Serra de' Conti 17,72 19,35 10,63 6,00 4,36 3,82 2,73 Corinaldo 17,47 24,87 18,91 13,56 10,36 6,44 3,45 Ostra Vetere 14,25 23,43 17,73 11,40 8,23 5,38 1,90 Belvedere O. 11,60 11,60 7,42 2,78 2,32 1,86 1,86 MARCHE 11,15 7,25 5,42 4,54 4,43 4,13 3,55 Barbara 10,04 16,22 6,95 3,09 3,86 3,86 3,86 Castelleone 9,54 19,07 13,35 8,90 5,72 5,09 3,18



