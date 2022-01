Progetto Pia, Ruggeri (M5S): "Esempio virtuoso per tutte le Marche"

1' di lettura

18/01/2022 - monitoraggio Ancona Respira è riconosciuto come strumento utile alla programmazione sulle misure per la qualità dell’aria e pertanto è da prevedere anche in altre città marchigiane.

«Sono soddisfatta della risposta ricevuta dall’assessore Stefano Aguzzi riguardo all’interrogazione di M5S sul Progetto inquinamento atmosferico», ha detto stamane in aula Marta Ruggeri, capogruppo consiliare dei 5 Stelle. «L’aspetto peculiare del progetto Pia – ha proseguito Ruggeri – è di incrociare i dati dei fattori a rischio con i ricoveri nelle strutture ospedaliere per patologie riconducibili agli effetti combinati di inquinanti e allergeni. È uno studio importante, che aiuta la messa a punto di provvedimenti che salvaguardino la salute pubblica. Tra l’altro la prevenzione di gravi malattie ha una ricaduta positiva anche sulla spesa sanitaria della Regione».

Conclude Ruggeri: «Lavoro da fare ce n’è tanto, penso per esempio all’utilità di mappare il patrimonio verde nei diversi Comuni o alla partita enorme dei correttivi agli stili di vita, in una regione dove purtroppo è segnalata una forte crescita di patologie collegate alla condizione dell’ambiente, come l’Alzheimer oppure i tumori in età pediatrica. La buona notizia è che finalmente si comincia a ragionare di prevenzione primaria.