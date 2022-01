Gestione dei pazienti Covid: Ruggeri, "La Regione fa figli e figliastri"

2' di lettura

18/01/2022 - Ruggeri, M5S, denuncia: «Nella provincia di Pesaro e Urbino compressione del diritto alla salute per chi soffra di altre patologie»«Non può esserci compressione del diritto alla salute per i pazienti che abbiano patologie diverse dal Covid». Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle, ha rilanciato stamane in consiglio regionale il grido d’allarme per la situazione critica nella provincia di Pesaro e Urbino, dove ospedali di Marche Nord e strutture territoriali assistono gran parte dei pazienti marchigiani (il 43 per cento) affetti da Covid.

«Questa stessa pressione – ha detto Ruggeri – rallenta visite mediche, diagnosi, terapie tempestive e interventi chirurgici riguardanti le altre patologie. Allora esigo coerenza nelle scelte della giunta regionale, visto che l’assessore Filippo Saltamartini non considera al momento la proposta di riaprire il centro Covid a Civitanora, fatta per redistribuire meglio i carichi di lavoro, perché ne risulterebbe compromessa l’attività ordinaria dell’Area Vasta 3.



Ciò che vale per la provincia di Macerata, deve valere anche per le altre province, di Pesaro e Urbino compresa». L’assessore Saltamartini ha risposto stamane all’interrogazione a risposta immediata presentata dalla capogruppo Ruggeri e dalla consigliera Simona Lupini, anche lei di M5S, spiegando che la Regione intende lasciare inalterata l’attuale gestione dei pazienti Covid e che si riserva ulteriori valutazioni una volta raggiunto il picco della quarta ondata, atteso «fra la prossima settimana e la successiva». Si prevede che saranno occupati 80-83 posti letto di terapia intensiva (ora sono 64 su 256) e a quel punto sarebbe valutata l’opportunità di riaprire la struttura a Civitanova. «Il riequilibrio nella gestione dei pazienti Covid – ha concluso Ruggeri – è un risultato da conseguire subito. Non è più il tempo del faremo, faremo, faremo, la campagna elettorale è finita da un pezzo