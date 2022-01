Senigallia: Lavoratore in nero e mancanza di sicurezza nel cantiere, denunciato un imprenditore edile

1' di lettura

15/01/2022 - E' stato sorpreso a fare lavorare un operaio in nero e per di più nel suo cantiere non venivano rispettate le necessarie normative in materia di sicurezza. Per questo un imprenditore edile è stato denunciato e anche sanzionato.

Venerdì mattina, insieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ancona, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno effettuato alcuni controlli in vari cantieri edili del territorio. I controlli sono stati svolti in modo coordinato in tutta la regione, su disposizione della comando Legione Marche. Nel corso di un controllo fatto ad un cantiere edile di Senigallia per la costruzione di un edificio, i militari hanno riscontato la presenza di un lavoratore in nero.



Inoltre sono state riscontrate anche della inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività del cantiere a partire da sabato 15 gennaio e fino al risanamento delle mancanze riscontrate. Il responsabile della ditta che effettua i lavori è stato denunciato e sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 8.000 euro