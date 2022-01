Civitanova: Prima tenta di rubare uno scooter, poi deruba un giovane: 44enne fermato in pieno centro e arrestato

3' di lettura

16/01/2022 - Nel pomeriggio di sabato, al Commissariato di Polizia di Civitanova Marche, veniva segnalato telefonicamente un furto in atto lungo la via pubblica, ad opera di un uomo che, dopo aver forzato la mascherina anteriore di uno scooter, stava tentando di collegare i fili di accensione per poterlo avviare.

I poliziotti della Volante, immediatamente intervenuti sul posto, vedevano un uomo che in sella di una bicicletta si stava frettolosamente allontanando dal luogo ove era in sosta lo scooter. L’uomo veniva rincorso e subito riconosciuto per un soggetto residente a Civitanova Marche, 44 anni, persona nota alla Polizia per i numerosi precedenti.

Alcuni istanti prima dell’arrivo dei poliziotti, la fuga dell’uomo veniva intercettata da un giovane con il quale aveva una colluttazione. Nella circostanza il pregiudicato si impossessava anche del portamonete del giovane continuando nella sua fuga. Inseguito sia dal giovane con cui aveva avuto la colluttazione sia dagli amici di questo, l’uomo veniva fermato all’altezza di un bar del centro dove veniva definitivamente bloccato dalla Polizia che procedeva al suo accompagnamento presso il Commissariato. Dalla perquisizione personale eseguita sulla persona dell’uomo, veniva rinvenuto il portamonete appena sottratto e restituito all’avente diritto che nel corso della colluttazione era anche stato colpito con un pugno.

Per quanto sopra il malvivente è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto pluriaggravato di un ciclomotore e del furto del portafoglio. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà permanere in custodia sino all’udienza di convalida.

