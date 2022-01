Terzoni, M5S: congratulazioni ad Emanuele Pepa, nuovo Presidente della Confartigianato Marche

1' di lettura

14/01/2022 - Confartigianato Marche: il nuovo presidente è Emanuele Pepa, recanatese e già presidente di Confartigianato Trasporti Macerata.

"Sono veramente felice della sua nomina a Presidente della Confartigianto - spiega Patrizia Terzoni, deputata M5S - Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo 4 anni fa quando insieme ad Albano Morelli (oggi Presidente dell’Ance Umbria), mi incontrarono, in qualità di Presidenti del Comitato Creditori di Astaldi, per iniziare ad affrontare l’annoso problema della Quadrilatero e della Crisi Astaldi. Dopo i primi incontri è nata una profonda e continua collaborazione che persiste tutt’ora e che ha portato a istituire una legge nazionale che ormai tutti conosciamo: il Fondo Salva Opere. Faccio le mie più grandi congratulazioni ad Emanuele di cui conosco la caparbietà, la determinazione e la professionalità, sicura che grazie a questo ruolo potrà dare molto alle imprese marchigiane".

La Terzoni prosegue: "Questa che allego è una foto molto particolare, scattata a luglio 2019 alla sede dell’ANCE di Perugia pochi giorni dopo l’approvazione del Decreto Crescita e quindi dell’Istituzione del Fondo, uno dei grandi obiettivi raggiunti da Emanuele Pepa. Ora il nuovo presidente avrà il grande compito di lavorare sodo, come lui sa fare, per le imprese della nostra Regione, potendo ovviamente contare su di me".