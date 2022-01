Il prof. Silvestri insultato dai no-vax per la laurea honoris causa a Fauci: "La scienza vincerà sulle scemenze"

3' di lettura

Il prof. Silvestri ha partecipato alla cerimonia del collega e amico Fauci e poco dopo è stato attaccato da commenti dei no-vax sul suo profilo Twitter che ancora una volta prendono di mira scienziati e medici (compreso lo stesso Fauci). " Oggi ho avuto l'onore di presenziare alla cerimonia di consegna di una laurea ad honorem al Direttore del NIAID, Dr. Anthony S. Fauci, da parte dell'Università La Sapienza di Roma. La cerimonia, nonostante il carattere virtuale, è stata molto bella e toccante, oltre che impeccabile dal punto di vista tecnico. Tony -- che ho l'onore di conoscere personalmente dal lontano 1994, e che supporta, attraverso NIAID, il mio laboratorio dal 2001 -- era visibilmente commosso, ed a me ha fatto enorme piacere che lui mi abbia pubblicamente definito un "old and dear personal friend". Sono stato anche contento di aver potuto, nel fuori-onda dopo la cerimonia, trasmettere a Fauci la mia personale solidarietà per i gravi attacchi che ha subito di recente da alcuni politici e media -racconta il prod. Silvestri- Purtroppo il mio ottimo umore è stato (in parte) guastato dal vedere come su Twitter il mio post su Fauci sia stato sporcato da decine di commenti offensivi nei suoi e miei confronti da parte di un gruppo organizzato di no-vaxx e complottisti vari. Questi soggetti hanno come controparte, ugualmente insensata, la congrega di quei "fascio-chiusuristi" e professionisti del panico che si firmano "teamfauci" (ma lui li prenderebbe a zampate nel sedere) e che da mesi ci attaccano perché, a dir loro, l'ottimismo è pericoloso, e perché abbiamo usato espressioni come "il virus ha i giorni contati" o "cavalleria dei vaccini" (o, ancor peggio, "poesia dei vaccini")".