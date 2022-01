Fano: Lavoro, scopri le nuove possibilità a Fano e nell'intera provincia

5' di lettura

14/01/2022 - Ecco le offerte di lavoro di questa settimana rese note dai Centri per l'Impiego di Urbino, Pesaro e Fano. I Centri per l'impiego ricevono il pubblico solo su appuntamento, le informazioni e i recapiti sono sul sito e affissi agli ingressi di ogni struttura. Tutti i dettagli utili si trovano sul sito regionale

Centro per l’Impiego di FANO

Offerte di Lavoro provenienti da DITTE PRIVATE

Alberghi - Ristoranti: 2 BARISTI (488054/1); 1 AIUTO PIZZAIOLO (72488/33); 1 PIZZAIOLO (488977/2); 1 PASTICCERE (488977/3); 1 CAPOSALA (488977/4); - Studi di ingegneria: -Informatica: 1 ADDETTP COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE (38101/26); 1 ERP CONSULTANT SENIOR (9807/7); 1 IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE INFORMATICO (9807/8); 1 IMPIEGATO INFORMATICO (9807/9); - Artigianato: 1 MAGAZZINIERE (34067/16);1 apprendista idraulico (38174/1); - Commercio: - Commerciale: 1 CONSULENTI ENERGETICI (348328/2); Edilizia: 3 MURATORI/CARPENTIERI (482998/1); 2 APPRENDISTI OPERAI EDILI (440481/1); 1 CAPOSQUADRA /CAPOCANTIERE (344226/17 );1 CAPOCANTIERE/CAPOSQUADRA (344226/17); - Elettronica: 2 ELETTRICISTI (445434/1); 2 ELETTRICISTI (344226/19); - Meccanica: 1 OPERAIO MECCANICO/ELETTRICISTA (464747/4); 5 OPERAI METALMECCANICI (17374/6); - Metalmeccanica: 1 TORNITORE/FRESATORE (294116/4); 2 SALDATORI A FILO (169059/7); 1 ADDETTO ROBOT DI SALDATURA (51713/14); 2 OPERATORI DI CATENE DI MONTAGGIO (16760/5); 1 OPERAIO PER SALDATURA TIG E MIG (206285/3); - 1 addetto stampaggio (51713/12); - Legno: - Navale: 1 DISEGNATORE TECNICO DI CANTIERE (454725/1); 4 CARROZZIERI NAUTICI (436076/1);Tessile: TAPPEZZIERI/IMBALLATORI (34067/14); 5 CUCITRICI (34067/15); - Pelletteria: 2 ADDETTI AL TAGLIO (34067/17); - Moda - Amministrazione: 1 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI (265908/2): 1 IMPIEGATA, SEGRETERIA, MARKETING (243165/2); 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE (320257/2); 1 OPERATORE/OPERATRICE FISCALE (54721/2 ); 1 RAGIONIERE (363827/5); 1 IMPIEGATO AMM.VO CONTABILE (363827/4); - Logistica: 1 MAGAZZINIERE CAMIONISTA (320257/1); 1 AUTISTA PER RACCOLTA RIFIUTI (420586/4); 2 AUTISTI/OPERAI PATENTE C/CQC PER SPURGHI (37788/1); 1 AUTISTA PATENTE C E CQC (392056/3); 1 AUTISTA PATENTE C E CQC PER SOCCORSO STRADALE (42734/4); 1 RESPONSABILE DI MAGAZZINO (393830/1 ); 1 MAGAZZINIERE NOTTURNO (37830/10); 1 AUTISTA PATECE C E CQC (37830/9); 1 MAGAZZINIERE (399523/1); 1 FACCHINO (488481/2); 1 CONSEGNATARIO (378816/4); - Gestione Risorse Umane: - Servizi alla persona: 1 PARRUCHIERA_E (489071/1); 1 PARRUCCHIERA E 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERA (178775/6); 2 EDUCATORI/TRICI PROFESSIONALI (14281/16); Altro: 1 OPERATORE ECOLOGICO (420586/5); 1 FORNAIO PANIFICATORE; (183349/7); 1 GIARDINIERE (256487/23); 2 OPERAI ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA (256487/22); 1 OPERAIO ADDETTO AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA (77104/2); 1 PORTIERE PRIVATO (472861/1); 1 FRIGORISTA (488481/1); 1 GIARDINIERE.





Centro per l’Impiego di PESARO

Offerte di Lavoro provenienti da DITTE PRIVATE

Agroalimentare - turismo- ristorazione : Addetto alla lavorazione delle carni PESARO 1743/15 ; BARMAN PESARO 217806/72; CUOCO PASTICCERE PESARO 217806/73 ; CAMERIERE DI SALA PESARO 217806/74; CAMERIERA AI PIANi APRICA 417064/1; 2 AIUTO CUOCO PESARO 416439/2; Commercio: 2 ADD. ALLE VENDITE PESARO 319874/7; Servizi alle imprese-Amministrazione-Contabilità : APPRENDISTA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO TAVULLIA PESARO 486343/1; ADDETTO ALLE PAGHE PESARO 487832/2; ADDETTO AMMINISTRAZIONE-CONTABILITA' 487832/3; MAGAZZINIERE PESARO 399523/23; IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE VALLEFOGLIA 371584/36; IMPIEGATO AMMINISTRATIVO C/O AGENZIA ASSICURAZIONI VALLEFOGLIA 61769/6; IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PESARO 319874/8; CONSEGNATARIO TAVULLIA 396082/9; Edilizia - Meccanica - Elettronica: MURATORE/MANOVALE EDILE PESARO 324588/1; ADDETTO/A INSTALLATORE E MANUTENTORE CONTATORI GAS/ACQUA PESARO 390144/1; MANOVALE EDILE/ MURATORE PESARO 482998/1; Servizi alla Persona: BADANTE/COLF PESARO 423530/1; BADANTE/ASSISTENTE FAMILIARE PESARO 490829/1; Tessile: STIRATRICE 2 PESARO 26284/39; Trasporti: CAMIONISTA Patente: B, D, E VALLEFOGLIA 174362/2.







Centro per l’Impiego di URBINO

Offerte di Lavoro provenienti da DITTE PRIVATE

Agroalimentare - Alberghi - Ristoranti: aiuto cuoco (Piobbico) cod.444124/2; cameriere di sala (Petriano) cod. 380926/3; macellaio (Petriano) cod.40049/21; Metalmeccanica: Meccanico (Sant’Angelo in Vado) cod. 386205/1; Elettricista (Cagli) cod. 10961/2; Add. al taglio laser (Fermignano) cod. 419141/4; elettromeccanico (Petriano) cod.425440/1; add. macchine utensili (Urbania) cod. 328640/1; gommista (Cagli) cod. 40344/3; disegnatore tecnico (Montecalvo in Foglia) cod. 461385/2; add. assemblaggio meccanico (Urbino) cod.20373/3; Gomma e plastica: add. alla cucitura di tessuti gommati (Petriano) cod. 244978/3; mulettista (Lunano) cod. 9124/9; Edilizia: elettricista (Acqualagna) cod.451368/1; apprendista elettricista/operaio (Montecalvo in Foglia) cod. 182211/1-2; Servizi: add. puste paga (Carpegna) cod.8189/10; Legno e arredamento: Addetto Al montaggio (Fermignano) cod. 423230/2; Add. motaggio mobili (Urbino estero) cod.427763/11; tappezziere esperto (Petriano) cod. 244978/2; falegname (Fermignano) cod. 19218/6; Tessile: Add. al taglio tessuti (Cagli) cod. 51028/11.



