Con "Librifuoriteca" alla scoperta di 36 illustri marchigiani

1' di lettura

14/01/2022 - Primo appuntamento del nuovo anno con “Librifuoriteca”, il progetto curato dalla Biblioteca regionale per promuovere e valorizzare autori ed editori marchigiani. Nella "Sala Pino Ricci" di Palazzo delle Marche è stato presentato il libro “I personaggi che hanno fatto grande le Marche".

Il volume, a cura di Matteo Parrini, ritrae 36 illustri marchigiani. Trentasei importanti nomi in campo artistico, letterario, musicale, economico, scientifico, politico, filosofico, giuridico e pedagogico che hanno lasciato un segno rilevante nella storia italiana, europea e, in alcuni casi, anche mondiale. L'opera, attraverso le vicende di personaggi del calibro dell’eroina anconetana Stamira, della pedagogista Maria Montessori, di Bramante, Leopardi, Raffaello, fino ad arrivare ad Enrico Mattei, "cerca di mettere in luce - come ha sottolineato lo stesso autore - le peculiarità del carattere marchigiano". Sono intervenuti all'iniziativa il consigliere regionale Marco Ausili, che ha evidenziato il valore della pubblicazione, e l’assessore alla Cultura del Comune di Matelica, Giovanni Ciccardini. Presente, tra gli altri, il Presidente dell’associazione Vista Mare, Antonio Roversi. Al termine dell'iniziativa, l’autore ha incontrato il consigliere regionale Anna Menghi.

Il prossimo appuntamento letterario di "Librifuoriteca" è con la presentazione di una delle ultime uscite della collana "Quaderni del Consiglio regionale", il volume “Li Matti de Montecò”, una raccolta di canti popolari curata dall’omonimo gruppo folkloristico. L'evento si terrà il 20 gennaio, sempre nella sala “Pino Ricci” di Palazzo delle Marche.