Pesaro: Sabato e domenica screening gratuito per gli studenti delle scuole superiori

13/01/2022 - Come annunciato, si svolgerà questo fine settimana, tra sabato 15 e domenica 16, lo screening gratuito volontario per gli studenti delle scuole superiori delle Marche.

Saranno 15 le postazioni individuate nelle 5 Aree Vaste nelle quali si potrà avere accesso senza prenotazione. Un grande sforzo organizzativo di Regione e Asur, impegnate assiduamente con le altre aziende sanitarie a portare avanti la campagna vaccinale, per mettere in campo questa iniziativa volta ad offrire agli studenti uno strumento in più per poter frequentare la scuola in sicurezza.



Una risposta molto incoraggiante quella della fascia 14 – 18 anni, che supera il 90% di somministrazione di prime dosi e oltre l’81% dei casi ha ricevuto anche la seconda dose: lo screening ha comunque l’obiettivo di proseguire l’anno scolastico appena ripartito in sicurezza. Dove possibile il punto screening sarà organizzato in modalità Drive Through.

Questo il programma:

sabato 15 PESARO, 14.30 - 19.30, in via Lombardia, 7

domenica 16 FANO, 8 – 13, ex CODMA Via Tommaso Campanella, 1 / URBINO 8 – 13 a Medicina Legale e del Lavoro in via Sasso, 70.