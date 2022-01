Consiglio regionale: all’ordine del giorno una modifica allo Statuto regionale e l’esame di numerose interrogazioni e mozioni

6' di lettura

13/01/2022 - Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì 18 e mercoledì 19 gennaio.

All’ordine del giorno una modifica allo Statuto regionale, che ha già ottenuto il via libera lo scorso novembre e torna in Aula per la seconda approvazione (come previsto dall’articolo 123 della Costituzione). Tecnicamente nella riformulazione dell’articolo 21 dello Statuto è previsto che “il Consiglio approva proposte di legge da inviare alle Camere” invece che al “Parlamento” come precedentemente indicato. Relatori Chiara Biondi per la maggioranza e Fabrizio Cesetti per l’opposizione. A seguire, in ambedue le giornate, l’esame di numerose interrogazioni e mozioni. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi al sito istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

ORDINE DEL GIORNO

Martedì 18 gennaio 2022

Deliberazione legislativa statutaria concernente: “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche’”

(seconda approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione)

Relatrice di maggioranza: Chiara Biondi

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

Interrogazioni a risposta immediata.

Interrogazioni:

· n. 281 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “L.R. 22/2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche. Stato di attuazione della Legge”.

· n. 280 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Attività socio-sanitario-assistenziali presso l’Ospedale di Comunità di Montegiorgio e lavori di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione energetica inerenti la struttura”.

· n. 304 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Canoni minimi utilizzo demanio marittimo a carico di enti senza scopo di lucro, privati, micro e piccole imprese”.

· n. 323 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Urgenza della riduzione delle liste di attesa per le prestazioni diagnostiche del servizio sanitario regionale”.

· n. 327 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Utilizzo fondi per reparti neuropsichiatria infantile ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 18 ottobre 2021”.

· n. 329 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Monitoraggio e risanamento della qualità dell’aria nelle aree più critiche della Regione Marche”.

Mozione n. 184 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Latini “Tutela Concessioni balneari e settore balneare/portuale turistico”.

Mozione n. 185 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ausili, Assenti, Ciccioli, Borroni, Baiocchi, Putzu, Marinelli, Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Santarelli “Direttiva Europea Bolkestein per i balneari”.

Mozione n. 186 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime”.

Mozione n. 193 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Concessioni demaniali marittime”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

Mozione n. 183 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli “Sostegno della Giunta alle proposte emendative alla Legge di Bilancio dello Stato 2022 su aumento detrazione al 75% per spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia negli immobili relativamente all’abbattimento barriere architettoniche”.

Mozione n. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò, Biondi “Iniziative a difesa dei risparmiatori e azionisti di Banca Marche e per la promozione di una Banca del Territorio”.

Mozione n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo “Villa Buonaccorsi”.

Mozione n. 139 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale”.

Mozione n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Vitri “Ratifica impegno copertura aumento costi applicazione nuovo CCNL Sanità Privata ed applicazione dello stesso alle strutture di riabilitazione”.

10) Mozione n. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Tamponi gratuiti per visitatori ospiti nelle strutture residenziali marchigiane e prestazioni sanitarie”.

Mozione n. 123 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”.

Mercoledì 19 gennaio 2022

Interrogazioni:

· n. 238 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Vitri “Accordo di collaborazione con la Camera di commercio delle Marche e Anci Marche per la promozione ed il supporto alla standardizzazione dei servizi Sportello unico attività produttive”.

· n. 324 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Cesetti “Prime risorse del PNRR per la sanità marchigiana”.

· n. 330 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Potes di Montegiorgio”.

· n. 332 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Emergenza Covid-19: Tamponi salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Richiesta chiarimenti”.

· n. 333 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Soppressione guardia medica di Comunanza (AP) salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Richiesta chiarimenti”.

· n. 334 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Utilizzo palazzina funzionale alle emergenze sanitarie derivanti da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero "E. Profili" di Fabriano come da intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio”.

n. 346 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Vitri “Situazione Ospedale Profili di Fabriano”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

· n. 340 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Valutazioni sulla esternalizzazione di alcuni servizi dell’ERDIS, in particolare la ristorazione e i servizi ausiliari”.

· n. 342 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Prestazioni aggiuntive. Recupero prestazioni specialistica ambulatoriale a causa dell’emergenza Covid-19”.

2) Mozione n. 90 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, Biondi “Sollecitazione verso l’11ª Commissione del Senato a terminare i lavori inerenti il Ddl 1461 sul riconoscimento del ruolo del caregiver familiare”.

3) Mozione n. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Biondi, Menghi, Marinangeli, Antonini “Screening mammografico biennale gratuito rivolto alle donne di età compresa tra i 40 e 49 anni di età”.

4) Mozione n. 101 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Danno indiretto”.

5) Mozione n. 103 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Mancata applicazione del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 4/2020 ad oggetto 'Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche’”.

6) Mozione n. 106 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Consiglio regionale aperto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

7) Mozione n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche”.