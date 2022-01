Pesaro: Vitri: "Se la Regione non riesce a fare tamponi, almeno attivi una convenzione con privati e farmacie"

1' di lettura

10/01/2022 - Ad oggi nelle Marche migliaia di persone sono segregate in casa in attesa del tampone o costrette a pagare il molecolare al costo di 103 euro nei laboratori privati. Questa situazione è inaccettabile.

Basterebbe prendere esempio della confinante Emilia-Romagna, dove da oggi gli asintomatici possono chiudere quarantena ed isolamento con il tampone rapido in farmacia pagato dal sistema sanitario regionale. Da lunedì 17 gennaio inoltre, nella regione vicina, i vaccinati con almeno due dosi hanno la possibilità di fare autotesting con il tampone a casa e, in caso di positività, caricare la foto dell'esito nel portale regionale online avviando immediatamente l'isolamento.



Nelle Marche invece la situazione è fuori controllo dal momento che nella nostra regione tra il tampone rapido e il molecolare c’è una zona grigia, con migliaia di positivi in attesa fino a 20 giorni di essere contattati dal sistema sanitario, tanto che a volte finiscono l’isolamento senza nemmeno essere conteggiati tra i dati ufficiali dei positivi.



La nostra Regione continua a subire la pandemia, a spese dei cittadini, mentre tutte le altre si sono organizzate per gestirla. Basti guardare anche alla Toscana, dove la Regione sta attivando l’auto tracciamento attraverso il proprio sito internet.