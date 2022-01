Pesaro: Auto fuori strada, abbattuta colonnina dell'Enel: zona di Montelabbate senza corrente

1' di lettura

10/01/2022 - Sono stati circa 50 gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco delle Marche a causa delle nevicate che hanno interessato la nostra regione.

Le richieste sono state soprattutto per recuperi veicoli fuori strada e alberi caduti su sede stradale. Ieri sera la squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta a Montelabbate per un’auto uscita di strada.



L'incidente si è verificato intorno alle 21 in via Montali. Il conducente di un'Audi ha perso il controllo del mezzo mentre scendeva la collina.



L'auto è finita fuori strada abbattendo una colonnina dell'Enel e lasciando al buio le abitazioni della zona.



I Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l'auto lasciando campo libero al tecnico Enel che intorno alle 00.30 ha ripristinato la corrente elettrica.



Nell'incidente non si segnalano feriti.

