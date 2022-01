Coronavirus Marche: crescono come mai prima d'ora i nuovi contagi, peggiorano lentamente gli altri parametri

3' di lettura

10/01/2022 - La contagiosità della variante Omicron ha toccato questa settimana quasi 13.000 marchigiani. I vaccini (questa settimana abbiamo superato la soglia dell'80% dei marchigiani immunizzati) e la minore aggressività di Omicron rispetto ad altre varianti permettono di tenere sotto controllo tutti gli altri parametri. Parametri che settimana dopo settimana continuano lentamente a peggiorare. È questo dato, non l'aumento dei contagi, che deve preoccuparci.

Le province

La provincia con più casi è la PRovincia di Ancona, oltre 5.000 nuovi contagi. Segue la provincia di Ascoli Piceno che ha quasi 2.000 nuovi casi. Praticamente gli stessi casi a Macerata e Fermo, circa 1.800. La Provincia di Pesaro e Urbino ha meno di 1.500 casi. Tutte le province presentano una crescita, più forte a Macerata, Ascoli e Ancona, meno a Pesaro e Fermo.

Gli ospedali

Passano da 8.000 a 10.000 gli attualmente positivi. Crescono da 242 a 247 i ricoveri e da 54 a 57 i ricoveri in terapia intensiva. Sono 31 i marchigiani che hanno perso la vita, uno in più della settimana precedente.

Il confronto con il 2021

Rispetto all'anno scorso sono molti di più i nuovi contagi (da 3.500 a 13.000), ma sono meno numerosi gli attualmente positivi: 12.000 un anno fa, 11.000 oggi. Quasi la metà i ricoveri ordinari, da 487 ad inizio 2021 a 247 oggi. Più bassi, ma di poco i ricoveri in terapia intensiva, erano 65 un anno fa, poco più dei 57 di oggi.

Scendono anche le morti, erano 80 nella prima settimana dell'anno scorso, sono state 31 questa settimana.

Lo scorso anno la campagna vaccinale era appena iniziata, oggi abbiamo appena superato l'80% di vaccinati con due dosi e il 35% di vaccinati con tre dosi.

La sfera di cristallo

Nessuno ha una sfera di cristallo per sapere cosa succederà nelle prossime settimana e nei prossimi mesi, nemmeno la nostra redazione. Ma non ci nascondiamo e proviamo lo stesso a fare previsioni. Continueranno ad aumentare i casi e tutti gli altri parametri. Quello che sarebbe importante capire è quando si raggiungerà il picco, dopo di che tutto quanto tornerà a scendere e a normalizzarsi.



A frenare la crescita continua della diffusione del virus ci sono le sempre più severe misure prese dal governo Draghi, compreso l'obbligo vaccinale per gli ultra 50enni e il numero sempre crescente di persone che si vaccinano. È probabile che queste misure non riescano ad invertire la tendenza a crescere dei nuovi contagi, ma potrebbe invertire la tendenza degli altri parametri perché vanno a proteggere i più deboli: ultracinquantenni e non vaccinati.

