Senigallia: Avviso di condizioni di meteo avverse per neve, vento e mare, per domenica e lunedì

1' di lettura

08/01/2022 - La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve, vento e mare, valido dalle ore 12.00 del 9 alle ore 24.00 del 10 gennaio 2022.

Tra le giornate di domenica 9 e lunedì 10 il transito di una perturbazione atlantica determinerà un peggioramento del tempo sulle Marche, con il progressivo rinforzo della ventilazione e fenomeni a carattere nevoso anche a quote basse.



Nel territorio ricadente nel Comune di Senigallia, sono previste cumulate di neve, fino a 10-15 cm, diffuse fino a quote prossime al livello del mare e più localizzate a quote leggermente superiori; fenomeni in graduale attenuazione nel corso della notte tra domenica 9 e lunedì 10. Inoltre, la giornata di lunedì 10 sarà interessata da vento da NE con intensità media di vento teso e raffiche fino a burrasca. Anche il mare sarà agitato con possibili mareggiate.

cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it; la pagina facebook e il profilo twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.

Per Whatsapp aggiungere il numero 351.7275553 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.

Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.