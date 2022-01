Morani (Pd): da Acquaroli fuffa ideologica. "Sanità in sofferenza, assessore Saltamartini si dimetta"

3' di lettura

09/01/2022 - Dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sul Covid arriva solo "fuffa ideologica" e niente "sulle soluzioni da adottare per risolvere i problemi di una regione la cui sanità è in gravissima sofferenza e che sta reggendo solo grazie ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità che con coraggio ed abnegazione lottano tutti i giorni dentro e fuori gli ospedali".

Lo scrive su Facebook Alessia Morani, deputata del Pd, commentando l'intervista del governatore al 'Corriere Adriatico". Un'intervista, aggiunge, in cui Acquaroli sembra "un marziano", che è "contro il green pass e dice che i No Vax 'non sono nemici' ma vanno convinti mandando i medici in giro per le piazze della regione".



Morani rivolge quindi una serie di domande all'esponente Fdi. "Ci dica - scrive - come pensa di aumentare il numero di vaccinati nelle Marche, lo sa che siamo agli ultimi posti in Italia? Abbiamo una scopertura vaccinale di circa 4 punti percentuali rispetto alla media nazionale nella classe di età da 20-59 anni, il ritardo sui 12-19 anni è anch'essa di 4 punti e di 2 punti sui 60-69enni. Siamo scandalosamente in ritardo sui 5-11 poiché la media italiana è del 14,5% mentre quella marchigiana del 6,5%.

Presidente Acquaroli, lo sa che in giro per le Marche nei centri vaccinali è il caos e le persone sono inferocite per la Sua disorganizzazione? I centri vaccinali verranno aumentati? Verrà assunto del nuovo personale? Coinvolgerete i pediatri per convincere le famiglie dei bambini a vaccinarli?"



E poi, "perché non vengono considerati nel conteggio quotidiano dei positivi quelli risultanti dai tamponi antigenici come hanno fatto ad esempio Toscana, Emilia Romagna e Lazio? Non sarà mica perché volete tenere artificiosamente basso il numero dei contagi? Avete intenzione di organizzare per le scuole uno screening vero e non la buffonata che avete fatto un paio di giorni fa?"



E poi, "perché nelle Marche abbiamo un tasso di ospedalizzazione triplo rispetto alla media italiana? Se lo è chiesto? Non sarà mica perché abbiamo un numero di positivi tenuto artificiosamente basso? Come pensa di evitare la chiusura dei reparti e mantenere almeno un minimo di attività chirurgica? È consapevole della situazione nei nostri ospedali?" E poi "quanti pazienti Covid state tenendo nei Pronto Soccorso? Non sarà mica perché volete tenere più basso il numero dei ricoveri?"



"Infine - conclude Morani - al nostro presidente della regione vanno ricordate le parole di Mario Draghi di luglio dell’anno scorso sugli obbiettivi del green pass:“Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo" e “il greenpass non è un arbitrio, ma una condizione per non chiudere le attività produttive”. Chissà che queste parole non gli facciano finalmente capire l’obbiettivo del green pass, la speranza è l’ultima a morire. Non ho mai nominato Saltamartini. Ormai mi pare del tutto inutile visti i successi che miete quotidianamente in campo sanitario. Da un assessore così performante mi aspetto solo le dimissioni".