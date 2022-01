Fermo: Fermo: Open day vaccinale, una lunga giornata

2' di lettura

09/01/2022 - In fila da stamattina alle 7 per l' Open Day vaccinale presso la scuola Mancini in viale Trento a Fermo.

Si prospetta una lunga giornata per tutti coloro che, sin dalle prime ore del mattino, si sono recati presso la scuola Mancini per effettuare la terza dose del vaccino anti-Covid 19. Un folto gruppo di persone attende il proprio turno; in molti, dopo aver prenotato e aver ricevuto l'appuntamento a Marzo, vedendo cosi scadere il proprio Green Pass, hanno deciso di aderire all'Open Day per non rischiare di restarne sprovvisti.

L' entrata in vigore dell'ultimo Dpcm, che avverrà a Febbraio e che prevede l'obbligo vaccinale per gli over 50, oltre ad ulteriori restrizioni per tutti coloro sprovvisti della certificazione verde, ha spinto molti cittadini ad aderire a questa iniziativa.

Una giornata, quella al centro vaccinale di Fermo, caratterizzata da una temperatura abbastanza rigida e code kilometriche con un’attesa di oltre 4 ore per ricevere la terza dose del vaccino.

Il freddo, la lunga fila ed il malcontento generale hanno caratterizzato questa primo giorno di Open Day e per i cittadini che erano in trepidante attesa c è stata un ulteriore amara scoperta, infatti anche oggi, le persone che avevano prenotato per effettuare il vaccino erano presenti ed avevano la precedenza su tutti coloro che non l’avevano.

Un fattore che ha di fatto inciso in modo significativo sullo smaltimento della fila che si è creata in Viale Trento e che ha portato ad assistere anche ad alcuni momenti di tensione tra coloro che attendevano il proprio turno.

Una coda in cui ovviamente si sono creati numerosi assembramenti ed in cui non c’ è stata nessuna autorità che né abbia gestito il flusso per garantirne uno scorrimento veloce ed efficace.

A Gennaio, durante i week end, sono previsti ulteriori Open Day dedicati a tutti gli over 18 sprovvisti di prenotazione.

Per maggiori informazioni e dettagli si può consultare il sito: www.regione.marche.it/opendayvaccini