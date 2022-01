Rientro a scuola nelle Marche: occhio alle fake, tamponi gratis per studenti sintomatici o contatti di positivi

4' di lettura

03/01/2022 - Le Marche si preparano al rientro a scuola il 7 gennaio. Nonostante il Decreto Legge del 23 dicembre, che prevede uno screening di tutta la popolazione scolastica prima del rientro in classe, ogni regione sta andando in ordine sparso e con modalità diverse. Le Marche, ad esempio, hanno previsto per il 6 gennaio una giornata di tamponi gratuiti per "tutti i ragazzi che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi".

Ad annunciarlo, in un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, è stato lo stesso presidente Francesco Acquaroli, che precisa: "Il servizio sanitario regionale e le Aziende Sanitarie stanno predisponendo per la popolazione scolastica delle scuole elementari e delle scuole medie, per il giorno 6 gennaio, la possibilità di sottoporsi a tampone gratuito per tutti i ragazzi che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi".



Restano dunque fuori dallo screening, che comunque è volontario, tutti i ragazzi di elementari e medie asintomatici e che non hanno avuto contatti con positivi e gli studenti delle superiori. Ai vari distretti sanitari poi è affidata l'organizzazione della giornata di tamponi che quindi può avvenire con modalità diverse da zona a zona.



Ecco i punti individuati per la giornata del 6 gennaio: Area Vasta 1 a Fano (ex CODMA Via Tommaso Campanella 1, ore 8-14), Pesaro (via Lombardia 7, ore 8,30 – 14), Urbino (Via Sasso 70, ore 8-14). Per l’Area Vasta 2 ad Ancona (PalaRossini, ore 8-20), Fabriano (Via Fornaci 108, ore 8,30 – 13), Falconara (Pinacoteca Francescana, ore 14-20), Jesi (Zona Zipa - Via dell’Industria 9, ore 8,30 – 12,30), Osimo (PalaBaldinelli Via Striscioni 82, ore 8,30 – 15), Senigallia (Stadio Bianchelli Via Montenegro 21, ore 8-13). In Area Vasta 3 a Civitanova Marche (Via San Constatino, piazzale antistante il COVID hospital, ore 8,45 – 14), Matelica (Sede Protezione Civile - Località Cavalieri, ore 9-12) e Macerata (Piediripa, Via Domenico Annibali dietro al Punto Vaccinale Territoriale, ore 7,30 – 14). Per l’Area Vasta 4 al Fermo Forum (ore 8-14) mentre per l’Area Vasta 5 ad Ascoli Piceno (Via degli Iris 1 di fronte al poliambulatorio distrettuale, ore 12-20) e a San Benedetto del Tronto (Palazzetto dello Sport – Viale dello Sport, ore 14 – 20); mentre ad Amandola (area vasta 4) il 7 gennaio (zona Pian di Contro ore 8.30 – 13.00).



“Questa operazione è fortemente voluta da tutta la giunta regionale, a partire dal presidente Acquaroli e naturalmente da me e dall’assessore Latini come assessori competenti – ha evidenziato Filippo Saltamartini – per garantire il riavvio in scurezza delle lezioni frontali. Verranno utilizzati tamponi antigenici di ultima generazione, che hanno la stessa affidabilità dei molecolari. Potranno accedere gli studenti che presentino sintomi o che abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi”.



"Attraverso lo screening nelle scuole – ha aggiunto l’assessore all’istruzione, Giorgia Latini – l'installazione degli impianti di ventilazione meccanica controllata e, a breve, dei sanificatori dell'aria nelle aule, possiamo monitorare e contrastare la diffusione del virus ed evitare la didattica a distanza che ha già dimostrato i propri limiti per l'apprendimento e la crescita dei ragazzi. Lo screening è uno strumento che si aggiunge ai test nelle scuole sentinella e agli investimenti che abbiamo messo in campo per l'installazione di impianti di ventilazione e di sanificatori. 12 milioni di euro che hanno già raggiunto 1.500 aule e 24 mila studenti ma che certamente riguarderanno ancora molti altri istituti".



Acquaroli ha anche messo in allerta su alcune fake news che stanno circolando e cha parlano di una fantomatica ordinanza che il governatore sarebbe pronto a firmare per la DAD fino al 31 gennaio. "Sta circolando lo screenshot di un articolo nel quale si riporta l’annuncio di una ordinanza regionale per la Dad fino al 31 gennaio - aggiunge Acquaroli - L’articolo in questione è dello scorso anno, pubblicato il 4 gennaio 2021. Non è prevista la sottoscrizione di alcuna ordinanza".