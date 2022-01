Pioggia di visualizzazioni per l'ultimo brano di Raffi, giovane cantante pesarese [VIDEO]

2' di lettura

03/01/2022 - La skyline del lungomare. L'anfiteatro Rastatt in lontananza. E poi i tetti della zona di Sassonia di Fano. Ci sono anche loro nell'ultimo videoclip di 'Raffi', nome d'arte della 23enne pesarese Raffaella Pierattoni. Video che in una manciata di giorni sta conquistando tantissime visualizzazioni.

Su Youtube sono già oltre 37mila, ed è online appena dal 20 dicembre. Niente male, considerando che il video precedente ("Per nessuno") si era fermato a 4mila. "Vivo senza te", invece, piace davvero. E se non lo si può definire già virale poco ci manca.



Il testo parla di un amore finito, ma soprattutto della rinascita di una giovane ragazza rimasta sola, ma comunque in grado di sentirsi felice. La telecamera è quasi sempre puntata su di lei, la cantante protagonista di questo videoclip girato nell'attico di una palazzina fanese di recente costruzione, come dimostrano anche architetture e infissi. Sullo sfondo i tetti delle altre case. In lontananza le antiche mura, e a tratti uno sguardo a volo d'uccello sul lungomare.



Così la Città della Fortuna si ritrova - un po' senza accorgersene – ‘coprotagonista’ di un video che sta regalando diverse gioie alla giovane cantante, pesarese doc, anche attraverso diversi passaggi televisivi tra Marche ed Emilia Romagna, le due regioni in cui Raffaella sta conquistando sempre più popolarità anche grazie alle radio locali. Dietro certi successi c’è persino la lunga mano di Vasco Rossi. O meglio, di un suo collaboratore stretto come Roberto Casini, prima batterista poi paroliere di molte canzoni importanti del celebre cantante, nonché sposato con una fanese e residente al Lido. I prossimi traguardi sono la realizzazione di un album, poi i concerti live.



Seguono alcune foto e il videoclip di "Vivo senza te".

