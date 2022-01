Lupini (M5S Marche): "Bilancio Regione, maggioranza non è attenta al sociale"

2' di lettura

31/12/2021 - Il Bilancio della Regione Marche viene approvato in un lunghissimo rush notturno tra il 29 e il 30 dicembre, ma delude sul versante socio-sanitario e della lotta alle povertà: a fare il punto è la consigliera regionale Simona Lupini, che con la collega Marta Ruggeri e gli altri esponenti dell’opposizione ha visto bocciare tutti gli emendamenti presentati.

“I miei emendamenti sono stati bocciati senza mediazione. “Si trattava di proposte che venivano da richieste concrete della società marchigiana: più risorse ai Comuni per progetti e interventi sulle disabilità, fondi per l’integrazione scolastica dei disabili, per l’invecchiamento attivo” racconta la consigliera regionale” Lo stesso destino è toccato a qualsiasi proposta proveniente dall’opposizione: la maggioranza ha scelto di chiudersi a riccio”.



“Il risultato è un Bilancio che non parla alle fragilità della società marchigiana: sulla salute mentale, i minori e il sostegno alle famiglie non ci sono risorse significative. Nell’anno in cui dobbiamo gestire le conseguenze della pandemia e dello sblocco dei licenziamenti, ci saremmo tutti aspettati sia maggiore attenzione al settore socio-sanitario e alla lotta alle povertà, sia maggiore disponibilità a confrontarsi” commenta la Lupini, che è anche vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, da dove ha seguito tutti i passaggi della discussione.



“La chiusura della maggioranza era già stata evidente al Consiglio sulle disabilità, quando si è impedito di discutere le mie proposte di mozione, trasformandolo in un convegno: purtroppo i problemi dei più poveri, della salute mentale, delle disabilità, non si risolvono così, ma stanziando risorse. Non siamo soddisfatti di questo Bilancio, e continueremo a batterci perchè sul sociale e sulla sanità si torni ad investire: se non vorranno ascoltare noi, prima o poi dovranno ascoltare la realtà, che busserà alle loro porte” conclude la consigliera, preannunciando nuove battaglie.