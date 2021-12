Crescita costante di tutti i livelli di allerta Covid: le Marche verso la zona arancione

2' di lettura

30/12/2021 - Le Marche scivolano inesorabilmente verso la zona arancione. La costante e continua crescita dei contagi, ricoveri e delle terapie intensive proiettano la regione verso il passaggio ad una zona di rischio ancora più alta.

Con gli attuali numeri della pandemia (che lo stesso Cts dà in crescita in tutta Italia nelle prossime due settimane quando è previsto il picco di questa quarta ondata) le Marche entrerebbero in zona arancione a metà gennaio. I livelli limite per entrare in zona arancione sono 150 positivi settimanali ogni 100 mila abitanti (al momento le Marche ne contano 423, quindi un parametro è giù superato), raggiungimento del 20% dell'occupazione delle terapie intensive (oggi l'occupazione nelle Marche è al 17%) e raggiugimento dei ricoveri in area medica al 30% (le Marche al momento sono al 22%).



Al momento i contagi e i ricoveri nelle Marche aumentano di giorno in giorno anche se in misura meno evidente rispetto alla prima ondata grazie all'effetto dei vaccini. I contagi però sono maggiori e con una media di 1800 nuovi casi al giorno (la stragrande maggioranza dei casi paucisintomatica) sono saltati tutti i tracciamenti e di conseguenza molte quarantene non vengono comunicate in tempo.



La zona arancione purtroppo sembra ormai inevitabile, come per altro in alcune occasioni ammesso anche dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli. Alla luce delle ultime disposizioni governative, in zona arancione (che se arriverà a metà gennaio si sommerà alle nuove disposizioni dell'ultimo Decreto Legge) tutte le attività restano aperte ma potranno andare al bar, ristorante, centri commerciali nel fine settimana, alberghi, palestre, piscine, cinema, teatri, musei, stadi, impianti sportivi, impianti sciistici, mezzi di trasporto, solo i possessori di Super Green Pass. I non vaccinati potranno accedere ai negozi e ai centri commerciali ma non nei fine settimana. Gli spostamenti fuori regione sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità o salute ma solo se in possesso di Gren pass base (dunque vaccinati, guariti o con un tampone negativo).