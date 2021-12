Bilancio in Regione, GD Marche: "La Maggioranza di Destra è andata contro le giovani coppie"

2' di lettura

30/12/2021 - Mercoledì in Consiglio Regionale la Maggioranza di Destra è andata contro le Giovani Coppie del nostro territorio.

In aula hanno liquidato così la proposta “si, ecco, noi prendiamo come raccomandazione questo emendamento ma il voto della maggioranza è voto contrario, grazie” per poi continuare “non ci sono altre dichiarazioni di voto”

Una amministrazione che parla molto dei temi della Famiglia e dei Marchigiani ha bocciato, senza spiegazioni, e nel totale silenzio del Presidente e della Giunta, una misura presentata dal PD nella discussione del Bilancio della Regione Marche.

Stiamo vivendo in un periodo dove i dati sulla denatalità sono allarmanti: 15.000 nascite in meno tra il 2019 ed il 2020 e 1,24 figli per coppia, in una regione dove nel 2060 la popolazione over 65 rappresenterà il 30% della società (contro il 22,3% attuale) e quella over 80 il 13% (rispetto al 6,5% odierno), in un territorio colpito dalla piaga dello spopolamento delle aree interne a favore della costa e delle grandi città.

Come Giovani Democratici delle Marche, con il Gruppo del PD che ci rappresenta in Regione, abbiamo lavorato per proporre un contributo di svolta concreta, per dare un indirizzo a questo bilancio verso le politiche giovanili e contro la denatalità.

Abbiamo proposto un “investimento significativo per i giovani sull’acquisto della prima casa a favore delle coppie sotto i 35 anni, con ISEE inferiore a 25.000 € e residenti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Costituirebbe una risposta alla difficoltà anche materiale, di creare un nucleo familiare di cui la casa è presupposto fondamentale”. Per questo abbiamo richiesto a bilancio una disposizione finanziaria di 9 milioni di euro che avrebbe permesso a 360 giovani coppie del nostro territorio di comprare una casa.

Sarebbe stato un primo seme gettato nell’aridità della denatalità, invece ci ritroviamo come al solito di fronte alla chiusura di questa Amministrazione bigotta che risponde con la solita bocciatura ideologica e pregiudiziale, senza avere a cuore gli interessi delle giovani coppie marchigiane.

Come giovanile ci teniamo a ringraziare il Gruppo PD in Consiglio regionale per la collaborazione, il lavoro e l’attenzione rispetto a questi temi molto importanti per i giovani delle Marche.