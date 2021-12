Covid, Morani (Pd): nelle Marche caos vaccinazioni, basta propaganda Acquaroli

2' di lettura

29/12/2021 - "Ricevo da giorni segnalazioni da ogni provincia delle Marche sui disservizi nei centri vaccinali dovuti ad una totale incapacità della giunta regionale di organizzare una benché minima rete di hub vaccinali. Questo succede dall’inizio della campagna di vaccinazione e cioè da un anno.

Abbiamo da subito denunciato la mancanza sul territorio di punti vaccinali e di personale dedicato. Da un anno Acquaroli e Saltamartini navigano nel buio. I cittadini delle Marche ora sono abbandonati al caos nel momento più drammatico della pandemia". Lo scrive in un post su Facebook Alessia Morani, deputata del Pd.



"In alcune regioni come il Lazio - fa notare - si faranno i vaccini anche di notte, nelle Marche da oggi si potranno fare seconde e terze dosi solo su prenotazione. Sarà forse contenta l’assessora della Lega Latini se non si fanno abbastanza vaccini, soprattutto ai bambini. Noi siamo la regione con le terapie intensive più in sofferenza e con un numero impressionante di reparti ospedalieri trasformati in reparti Covid da un giorno all’altro. Le attività ordinarie sono saltate ovunque, gli interventi rinviati, le liste d’attesa per gli esami sono chilometriche e i pronto soccorso sono in difficoltà estreme.Qualche giorno fa Acquaroli ha fatto un’intervista in cui ha dichiarato che 'va tutto bene madama la Marchesa'. Io sono indignata perché alcune cose si potevano fare, a cominciare dalle assunzioni del personale anche a tempo determinato per rafforzare l’organizzazione dei centri vaccinali. Si poteva e doveva fare una campagna di comunicazione per le vaccinazioni pediatriche. Il numero dei centri vaccinali doveva essere almeno raddoppiato e doveva essere ampliata la possibilità di fare tamponi molecolari e antigenici (i salivari tanto pubblicizzati dove sono?). Inoltre, non si sa che fine abbiano fatto le Usca".



"Questa volta, però - conclude Morani - non attacca la storiella che 'è colpa di quelli di prima' perché ora c’è la destra che governa le Marche e la destra è responsabile dì questo disastro. La prossima volta, prima di fare interviste di questo genere, io ci penserei un po’. I marchigiani sono stremati dalla pandemia ed hanno diritto ad avere risposte. Il tempo della propaganda è finito".