Recupero e risanamento delle cave fluviali, mozione UdC Popolari Marche in Consiglio regionale

27/12/2021 - Presentata in Consiglio Regionale dal capogruppo UdC Popolari Marche Dino Latini primo firmatario e dai consiglieri Gianluca Pasqui (Forza Italia), Jessica Marcozzi (Forza Italia) e Giacomo Rossi (Civitas Civici) una mozione concernente “Il recupero e risanamento delle cave fluviali”.

“Nella nostra regione – afferma il consigliere Latini – sono presenti un numero considerevole di cave fluviali dismesse o che comunque hanno esaurito il periodo concesso per il loro sfruttamento, le quali si trovano in uno stato di degrado strutturale che non solo danneggia sensibilmente l’ambiente paesaggistico ma diviene spesso ricettacolo di materiali inerti e rifiuti di ogni genere. Ritengo ci sia l’assoluta necessità di un recupero di questi luoghi sia attraverso il loro risanamento, sia attraverso la loro conversione ad usi diversi ma comunque compatibili per la loro collocazione in prossimità di alvei fluviali.”

La mozione impegnerà la Giunta Regionale a verificare la situazione giuridica ed ambientale delle cave dismesse, in concessione attiva, operative e non, anche in collaborazione con i comuni e ad avviare progetti di risanamento e recupero.

“Questi progetti- conclude Latini – potranno essere finanziati sia con interventi pubblici sia cofinanziamenti con privati ai quali affidare la gestione dell’area recuperata per attività turistiche, di ristorazione, monitoraggio ambientale, strutture operative e di vendita per l’artigianato e la produzione agricola locale.”