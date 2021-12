Covid: registrati 871 nuovi contagi e altre 6 vittime in 24 ore nelle Marche

1' di lettura

23/12/2021 - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 10.313 tamponi: 7.136 nel percorso diagnostico (di cui 4.593 tamponi antigenici) e 3.177 nel percorso dei guariti.

I casi positivi diagnosticati sono 871 (88 nella provincia di Ascoli Piceno, 162 nella provincia di Pesaro-Urbino, 138 nella provincia di Macerata, 286 nella provincia di Ancona, 153 nella provincia di Fermo e 44 fuori regione). Il tasso di positività è del 12,2%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni, 19-24 anni e 60-69 anni.

Sono 228 (+12) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 39 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 decessi: un 83enne di Grottazzolina, una 88enne di Pesaro, una 89enne di Fano, una 97enne di Potenza Picena, un 80enne di Ancona, un 93enne di Civitanova Marche. Sono 3.211 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.

