Convocato il Consiglio regionale: seduta dedicata ai provvedimenti di ordine economico-finanziario

23/12/2021 - Seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per mercoledì 29 dicembre a partire dalle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno figura la proposta di atto amministrativo concernente il Bilancio di previsione dell’Assemblea per il triennio 2022/2024.

Verranno poi inseriti il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la pdl relativa alle disposizioni per la formazione del Bilancio (Legge di stabilità) e il Bilancio di previsione 2022/2024 della Regione Marche. Probabile, in coda, l’iscrizione della proposta di legge con le misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale e l’elezione dei sette componenti del Consiglio di amministrazione dell’ERAP Marche. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi al sito istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di atto amministrativo n. 28 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale”.

Relatore: Gianluca Pasqui

(Discussione e votazione)

Si comunica fin da ora che saranno iscritti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 del Regolamento interno, in base al programma della sessione di bilancio come da ultimo deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari nella seduta n. 58 del 16 dicembre 2021, i seguenti atti:

Proposta di atto amministrativo n. 27 a iniziativa della Giunta regionale “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024 della Regione Marche”;

Proposta di legge n. 89 a iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

Proposta di legge n. 90 a iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2022-2024”.

Inoltre, verosimilmente sarà iscritta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 del Regolamento interno, la seguente proposta di legge:

Proposta di legge n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Marcozzi, Rossi, Ciccioli “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”.

Nomina:

Elezione di sette componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per la abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).

(articolo 23, comma 2, legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36)

(voto limitato a cinque)