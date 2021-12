Senigallia: Gemma (10 anni): "Al centro vaccinale mi sono divertita molto, sconfiggiamo una volta per tutte questa brutta pandemia"

1' di lettura

22/12/2021 - Il 21 dicembre 2021 sono andata al centro di vaccinazione () per la mia prima dose. Ho aspettato un po’ quando sono entrata finalmente mi sono tolta il peso. Non ho sentito proprio niente, nemmeno mi sono accorta e scesa dal lettino ho potuto prendere un “lecca-lecca”.

Mi hanno regalato un bellissimo libro che poi ho letto.

Durante l’attesa dopo il vaccino un mago ci ha intrattenuto con strabilianti trucchi di magia.

Mi sono divertita molto e prima di andare via mi hanno consegnato anche un palloncino lu (con scritto ASUR MARCHE Area Vasta nr. 2 - ndr). E’ stato molto bello.

Invito tutti i bambini come me a vaccinarsi così da sconfiggere una volta per tutte questa brutta pandemia.

Ciao a tutti,

Gemma





Info per la vaccinazione pediatrica: https://vivere.me/cA6g