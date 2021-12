Scuola e Covid. I dati su quarantene (che aumentano), DAD (più di 500 classi) e vaccinazioni degli studenti marchigiani

1' di lettura

22/12/2021 - Non sono confortanti gli aggiornamenti sui dati relativi al Covid nelle scuole delle Marche. Le classi in quarantena aumentano di un altro 56,8% in una settimana.

Si è passati dalle 271 classi in quarantena del 13 dicembre alle 425 del 20 dicembre. L'aumento ha riguardato ogni ordine, dalle Scuola dell'Infanzia alle Secondarie di II grado.

Le classi in DAD, al 20 dicembre, sono 565. Come specifica l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, "le scuole mettono precauzionalmente in DAD le classi appena viene rilevato uno studente positivo che ha avuto contatti stretti con i compagni in attesa della formalizzazione della quarantena da parte dell’ASUR. Quindi, con riferimento alle rispettive tabelle, 565 sono le classi in DAD, di cui però 425 sono quelle effettivamente in quarantena".

Sul fronte vaccinazione anti-Covid, nello stesso periodo di riferimento (13-20 dicembre) gli studenti non vaccinati sono scesi di 2.210 unità: il loro totale è di 13.060, ovvero l'11,9% degli studenti totali.

In allegato PDF le tabelle con i dati diffusi dall'USR Marche.