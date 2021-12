Udc, soddisfazione per i consensi in occasione delle elezioni provinciali

2' di lettura

20/12/2021 - L’ UDC Popolari Marche, in coerenza alla linea politica che poco più di un anno fa ha conseguito una storica affermazione per il governo della nostra Regione, in occasione delle recenti elezioni provinciali ha convintamente aderito alla proposta politica di un Centrodestra che, anche in questa tornata elettorale di secondo livello, ha raggiunto ovunque un ottimo risultato ottenendo, peraltro, la maggioranza dei consensi nelle Province di Macerata e di Fermo.

In particolare esprimiamo la nostra soddisfazione per la elezione nel Consiglio Provinciale di Macerata dell’amico Vincenzo Felicioli, responsabile provinciale Enti Locali del nostro partito, per la elezione ed il brillante risultato, al quale l’UDC ha contribuito con determinazione, dell’amica Luciana Mariani nella Provincia di Fermo e per aver sostenuto la candidatura civica dell’amica Lauretta Giulioni nella Provincia di Ancona. “Un risultato, quello ottenuto dalle liste che hanno aderito alla proposta di Filipponi per il governo delle Province marchigiane, davvero lusinghiero”, sostiene il coordinatore regionale UDC Senatore Antonio Saccone che “si complimenta con il partito regionale per l’impegno profuso ed il risultato raggiunto dai candidati iscritti o sostenuti dal partito”.



Ci permettiamo di ribadire, come partito regionale, che quando e dove ci si presenta uniti, si esprimono donne e uomini di valore e si è in grado di articolare una proposta che trova nei partiti di centro, come l’UDC, riferimenti valoriali e politici in sintonia con l’elettorato moderato, consegue sempre ottimi risultati. Nell’ esprimere i migliori auguri di buon lavoro a tutti gli eletti ed in particolare ai Presidenti che sono chiamati a svolgere un lavoro importante ed impegnativo in un quadro di riferimento normativo ancora incerto, auspichiamo ci siano, da parte della politica nazionale, in tempi brevi, provvedimenti certi sul ruolo delle Province nel nostro Paese.