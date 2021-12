Le Marche in zona gialla ma tutta Italia rischia l'arancione: vertice del Governo per nuove restrizioni

2' di lettura

20/12/2021 - Le Marche sono ufficialmente passate in zona gialla. Da lunedì 20 dicembre entrano in vigore nuove misure anti Covid legate al superamento di tutti i parametri di attenzione legati ai contagi, ai ricoveri ospedalieri e alle terapie intensive.

La novità principale riguarda l'obbligo di indossare sempre, sia all'aperto che al chiuso, le mascherine. Per il resto, per i possessori di Super Green Pass (vaccinati o guariti dal Covid) non cambia nulla. Dall'ISS arrivano però dati preoccupanti con proiezioni sui contagi che, se confermati, prevedono che tutta Italia passi in arancione per fine anno. Proprio per scongiurare il peggio e frenare la possibile impennata dei contagi legata alle festività natalizie, il Governo ha fissato per il 23 dicembre una nuova cabina di regia sul Covid presieduta dallo stesso premier Draghi.



Alla luce degli ultimi dati, anche relativi alla variante Omicron, il Governo dovrebbe varare nuove misure resistrittive per tutta Italia che comunque entrerebbero in vigore dopo Natale. Le ipotesi sul tavolo vanno dall'obbligo di mascherina all'aperto all'estensione del Green Pass, all'obbligo di un tampone negativo per alcuni luoghi aperti al pubblico molto affollati, come ad esempio le discoteche e le feste al chiuso. La stessa soluzione potrebbe essere adottata per teatri e cinema e sarà valutataa una ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale per particolari categorie di lavoratori pubblici.