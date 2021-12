Senigallia: Covid-19: Senigallia è la seconda città con più casi delle Marche. L'1,12% dei senigalliesi è positivo

4' di lettura

14/12/2021 - Dopo Pesaro che ha 636 positivi Senigallia è la città più colpita delle Marche con 496 casi. Ma non dobbiamo dimenticare che Pesaro ha più del doppio degli abitanti di Senigallia. Nel resto della vallata i casi rispetto alla popolazione sono in linea con la pur alta media regionale.

11,23 senigalliesi su mille sono attualmente positivi al coronavirus, vuol dire l'1,12% della popolazione. Le persone in quarantena sono quasi il doppio. Nell'insieme della vallata è di 7,87 positivi su 1000 positivi.

Tutti i comuni presentano più casi della settimana precedente. Solo Barbara e Belvedere Ostrense non registrano cambiamenti.

La redazione insiste nell'invitare i lettori a vaccinarsi e a fare il richiamo prima possibile. Chi non lo avesse ancora fa può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.



Casi totali

Comuni 14/12/21 7/12/21 30/11/21 23/11/21 16/11/21 9/11/21 2/11/21 26/10/21 19/10/21 12/10/21 5/10/21 Senigallia 496 355 210 173 141 98 48 32 35 33 21 Montemarciano 58 32 29 32 45 25 10 7 7 7 15 Ostra 29 26 28 24 13 7 9 4* 0 0 4* Arcevia 28 15 14 18 6 6 16 14 11 7 0 Trecastelli 26 20 17 19 12 5 4* 6 8 7 4* Ostra Vetere 17 6 10 4* 0 4* 4* 4* 0 0 0 Corinaldo 15 8 13 11 5 0 0 0 0 4* 4* Serra de' Conti 14 10 12 18 22 27 41 26 4* 4* 4* Castelleone 8 5 4* 4* 0 4* 0 0 0 0 0 Barbara 5 5 4* 4* 0 0 0 0 0 0 0 Belvedere O. 4* 4* 6 4* 6 0 0 0 0 4* 4* TOTALE 700 486 347 311 248 176 136 97 65 66 56

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".



Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 14/12/21 7/12/21 30/11/21 23/11/21 16/11/21 9/11/21 2/11/21 26/10/21 19/10/21 12/10/21 5/10/21 Senigallia 11,23 8,03 4,75 3,92 3,19 2,22 1,09 0,72 0,79 0,75 0,48 MEDIA 7,87 5,46 3,90 3,50 2,79 1,98 1,53 1.09 0,73 0,74 0,63 Arcevia 6,44 3,45 3,22 4,14 1,38 1,38 3,68 3,22 2,53 1,61 - Montemarciano 5,93 3,27 2,96 3,27 4,40 2,56 1,02 0,72 0,72 0,72 1,53 Ostra Vetere 5,38 1,90 3,17 1,27 - 1,27 1,27 1,27 - - - Castelleone 5,09 3,18 2,54 2,54 - 2,54 - - - - - Ostra 4,48 4,01 4,32 3,71 2,01 1,08 1,39 0,62 - - 0,62 MARCHE 4,13 3,55 3,36 2,52 2,17 1,86 1,50 1,36 1,33 1,45 1,58 Barbara 3,86 3,86 3,09 3,09 - - - - - - - Serra de' Conti 3,82 2,73 3,27 4,91 6,00 7,36 11,17 7,09 1,09 1,09 1,09 Trecastelli 3,48 2,68 2,28 2,54 1,61 0,67 0,54 0,80 1,07 0,94 0,54 Corinaldo 3,08 1,64 3,67 2,26 1,03 - 0,83 0,82 - 0,82 0,82 Belvedere O. 1,86 1,86 2,78 1,86 2,87 1,86 1,50 1,36 1,33 1,45 1,58



È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.

Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.

Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.