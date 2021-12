Luminarie sul Misa, Mangialardi alla Regione: “Sono state rispettate le prescrizioni per garantire la sicurezza della popolazione?”

1' di lettura

14/12/2021 - “Le luminarie natalizie sospese sopra il letto del Misa rappresentano un rischio per la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei visitatori che nel clima prenatalizio stanno affollando il centro storico di Senigallia.

Lo aveva già correttamente evidenziato il capogruppo comunale del Pd Dario Romano con un’apposita interrogazione lo scorso 17 novembre e la piena del fiume verificatasi venerdì scorso ha chiaramente dimostrato come tali installazioni interferiscano con il flusso dell’acqua generando enormi pericoli per la popolazione. Mi sembra impossibile che l'Autorità idraulica abbia autorizzato un posizionamento così azzardato”.

A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, che annuncia un’interrogazione al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

“Considerato che la proprietà del fiume appartiene alla Regione – afferma Mangialardi – e che è suo compito autorizzare questo tipo di interventi, ho ritenuto necessario depositare un’interrogazione al presidente Acquaroli per sapere come la giunta regionale intende muoversi per far rispettare le prescrizioni comunicate dai suoi uffici al Comune di Senigallia o se, in alternativa, non ritenga opportuno ordinare immediatamente all’Amministrazione comunale di rimuoverle al fine di evitare inutili rischi all’incolumità pubblica”.