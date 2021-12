Urbino: Qualità della vita 2021, Pesaro-Urbino perde 38 posizioni e si piazza al 56° posto

2' di lettura

13/12/2021 - Pubblicati i risultati della consueta indagine annuale de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, per la terza volta (dopo i successi del 2005 e del 2009) è Trieste ad aggiudicarsi il primo posto, davanti a Milano e Trento.

Trieste conquista anche il primato nell’indice tematico di "Cultura e tempo libero", arriva seconda in "Affari e lavoro" e quarta in "Ambiente e servizi".



La classifica in generale premia il Nord-Est del Paese, con ben sette province nella top ten, Bolzano (5^), Pordenone (7^), Verona (8^) e Udine (9^) che confermano la loro vivibilità e Treviso (10^) è l'unica new entry, anche grazie al primato nella "Qualità della vita delle donne", l'indice presentato per la prima volta quest’anno per mettere al centro le tematiche di genere nella ripresa post-pandemia. Confermate fra le prime dieci anche Aosta (4^) e Bologna (6^).



Sul fondo della classifica Trapani (105°), Foggia (106°) e Crotone (107°)



Per quel che riguarda le Marche, la migliore risulta la provincia di Ancona con il 30° posto, seguita da Ascoli Piceno al 35°, Macerata al 51°, Pesaro-Urbino al 56° e Fermo al 69° posto.



La nostra provincia quindi perde ben 38 posizioni rispetto al 18° posto conquistato nel 2020.



Questi gli indicatori in dettaglio (fra parentesi la variazione rispetto allo scorso anno)



- Ricchezza e consumi - 54° (+4▲)

- Affari e lavoro - 68° (+18▲)

- Giustizia e sicurezza - 23° (-17▼)

- Demografia e società - 57° (-14▼)

- Ambiente e servizi - 22° (+14▲)

- Cultura e tempo libero - 61° (-32▼)



La performance migliore la ottiene nell'indicatore "Indice di criminalità" (totale delitti denunciati ogni 100mila abitanti) con un 11° posto in classifica, con 2.118,2 denunce, di fronte ad una media nazionale di 3.200,7.



La performance peggiore arriva dall'indicatore "Imprenditorialità giovanile" (% con titolare under 35 sul totale delle imprese registrate) con un 105° posto in classifica su 107 province.



