Pesaro: Qualità della vita, la provincia di Pesaro Urbino in picchiata

13/12/2021 - Il Sole 24 Ore ha pubblicato la 32^ indagine sulla qualità della vita. La top ten premia il Nord-Est, male le Marche e la provincia di Pesaro e Urbino che perde 38 posizioni.

Ricchezza e consumi, Demografia e salute, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero: 6 aree tematiche di analisi e 90 indicatori presi in considerazione, con l'obiettivo di fotografare la complessità della vita nelle province italiane. Debuttano alcuni nuovi indicatori relativi tra gli altri a bambini, giovani, anziani e alla parità di genere. C'è anche una classifica a parte per monitorare l'effetto della pandemia.



La classifica generale premia Trieste, seguita da Milano e Trento. Al 30° posto troviamo Ancona, la prima provincia marchigiana, 35° Ascoli Piceno, 51° Macerata, 56° Pesaro e Urbino e 69° Fermo.



La provincia pesarese crolla in classifica perdendo 38 posizioni. Punto di forza è l'indicatore "Ambiente e Servizi" che pone la nostra provincia al 22° posto, male invece per "Affari e Lavoro" con Pesaro che si posiziona al 68° gradino del podio, complice la carenza di imprenditorialità giovanile, pochi i titolari di aziende under 35 sul totale delle imprese registrate in Italia.



Tra gli ultimi anche come "Qualità delle strutture ricettive" (100°) per il numero medio di stelle delle strutture alberghiere presenti in provincia. La performance migliore viene dall'Indice di criminalità che ci pone all'11° posto come una delle province più sicure.

In coda alla classifica troviamo Crotone ultima, come lo scorso anno, anticipata da Foggia e Trapani che scivolano sul fondo.

