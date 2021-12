Borroni (FDI): “Aumentare i servizi per la nostra popolazione più anziana e salvaguardare le imprese artigiane marchigiane”

2' di lettura

13/12/2021 - “Riduzione della qualità dell’assistenza e della presenza della rete territoriale, stato di difficoltà delle nostre piccole imprese artigiane. Partendo da questi due presupposti come maggioranza di centrodestra al governo nelle Marche abbiamo deciso di andare incontro alle legittime esigenze ed aspettative dei marchigiani in un tema molto sensibile come quello dalla crescente ed anomala concentrazione in mano a pochi operatori economici del mercato dei servizi dell’energia elettrica e del gas”.

.Questo il commento del consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Pierpaolo Borroni, a seguito dell’approvazione della Proposta di Legge n. 79 che lo ha visto come relatore di maggioranza.

“È cresciuto in maniera significativa il numero delle imprese che si occupano dell’erogazione di più servizi pubblici, le cosiddette “multiutility”, che esercitano, in alcuni casi, abusi di posizione dominante. Tale fenomeno produce danni significativi nel contesto marchigiano, caratterizzato da una capillare presenza di imprese artigiane che assicurano qualificati servizi sul territorio.

Si tratta, in particolare, del danno ai consumatori e agli utenti, i quali vedono una riduzione della qualità dell’assistenza e della presenza della rete territoriale, nonché alle piccole imprese artigiane. In questa prospettiva, abbiamo proposto l’introduzione di un nuovo articolo nella normativa vigente nelle Marche. Vale a dire, al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale devono avvalersi, per tali attività, personale dipendente abilitato ed istituire, in molti più comuni in cui svolgono l’attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.

Teniamo in modo particolare a questo punto, in quanto rappresenta un servizio al cittadino necessario visto che negli ultimi anni si sono registrati notevoli disservizi segnalati da parte della cittadinanza stessa nelle situazioni in cui, al fine presentare richieste o disservizi, si sono dovuti rivolgere esclusivamente ai portali informatici e/o call center con complessità di accesso o, comunque, poco funzionali ad utenti anziani o con difficoltà di vario genere. In ultimo - conclude il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Pierpaolo Borroni – andiamo incontro alle legittime aspettative dei nostri bravi e competenti artigiani, contribuendo a salvaguardare le loro imprese”.