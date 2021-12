Covid, 595 nuovi contagi nelle Marche. Crescono i ricoveri

1' di lettura

12/12/2021 - Sono 595 i contagi da Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.448 tamponi: 3.731 nel percorso diagnostico e 2.717 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 595, per un tasso di positività del 15,9%: 196 nella provincia di Ancona, 156 nella provincia di Pesaro-Urbino, 119 nella provincia di Macerata, 63 nella provincia di Ascoli Piceno, 40 nella provincia di Fermo e 21 fuori regione.

Le fasce di popolazione che hanno registrato più casi sono quella 25-44, 149 positivi e 45-59,125.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i malati di Covid-19 ricoverati sono 152 (+8), di cui 34 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 6178 persone. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un altro decesso, che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.172. Si tratta di un uomo di 78 anni di Macerata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.