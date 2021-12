Congresso provinciale del Pd, Mangialardi: "Auspico che si raggiunga un accordo per la gestione unitaria della federazione di Ancona"

1' di lettura

09/12/2021 - “Nelle Marche si stanno chiudendo i congressi del Partito Democratico per il rinnovo degli organismi provinciali. In alcuni territori, come a Pesaro, si è giunti a candidature unitarie per individuare il segretario, mentre in altri le varie contese hanno prodotto risultati piuttosto chiari tra i diversi candidati.

Solo nella federazione di Ancona, tra Jacopo Falà e Luigi Cerioni, si è giunti a una parità perfetta nel numero di delegati (38 a 38) con un leggero vantaggio nei voti assoluti a favore del primo. È evidente dunque, che nella più grande federazione del Pd marchigiano, la quale ha sempre offerto al partito quadri dirigenti e figure istituzionali di alto profilo, sarebbe utile arrivare a una gestione unitaria capace di coniugare la brillante intelligenza politica di Falà con la preziosa esperienza amministrativa di Luigi Cerioni, da suggellare domenica prossima in occasione del ballottaggio all’Assemblea provinciale che eleggerà il nuovo segretario. Auspico dunque un accordo che vada in tal senso tra i due contendenti, i quali hanno dato corso a un confronto congressuale vero, interessante, approfondito e partecipato sui temi che riguardano il futuro del Pd. Abbiamo di fronte una grande opportunità, che spero sapremo cogliere, per mettere al bando le vecchie divisioni, valorizzare le migliori energie e preparare il partito alle prossime sfide, non ultima quella delle elezioni comunali di Ancona del prossimo anno”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi sull’elezione del nuovo segretario provinciale del Pd che si terrà domenica prossima.